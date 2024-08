Internacional anuncia a contratação de Clayton Sampaio

O Internacional confirmou, nesta sexta-feira (30), a contratação do zagueiro Clayton Sampaio. O jogador, de 24 anos, assinou contrato até 2028 com o clube gaúcho e é o quarto reforço da janela de transferências do meio da temporada.

Clayton Sampaio, aliás, foi adquirido por 1,2 milhão de euros (R$ 7,3 milhões) ao AVS, por 80% dos direitos do defensor. O Internacional venceu a concorrência pelo zagueiro contra clubes da Inglaterra e da Turquia.

Veja mais: Internacional tem três desfalques para jogo contra Fortaleza

O defensor chega para disputar posição com Rogel, Mercado, Vitão, Robert Renan e Igor Gomes. Ele está em condições físicas para jogar e depende apenas do BID para estrear.

O Internacional não para por aí; o clube corre para agilizar a chegada do lateral-direito argentino Braian Aguirre, do Lanús. Até o momento, chegaram ao time: o lateral-direito Nathan, os zagueiros Rogel e Clayton Sampaio, e o meia Bruno Tabata.

Ficha Técnica do novo reforço do Internacional

Nome: Clayton Sampaio Pereira

Data de nascimento: 04/04/2000 (24 anos)

Altura: 1,87 m

Local de nascimento: Santos – SP

Clubes anteriores: São Bernardo, Famalicão-POR, Felgueiras-POR, Real SC-POR, Nacional-POR, e AVS-POR

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.