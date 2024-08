Guia da Segundinha: oito clubes iniciam disputa por vagas na elite local

Ter sucesso na Segunda Divisão do Campeonato Candango e carimbar uma vaga na elite do Distrito Federal é tarefa, como de costume, difícil. No certame para garantir um espaço entre os 10 membros da primeira prateleira do futebol local, os participantes do torneio de acesso precisam lidar com dificuldades sucessivas. A partir de hoje, oito equipes reiniciam a corrida em busca de um lugar ao sol.

Os perrengues para montar elencos e achar um local para mandar os jogos não são novidades. Entretanto, precisam ser solucionados por quem deseja ocupar os espaços deixados por Santa Maria e Planaltina na primeira divisão. Na temporada 2024, os candidatos da vez são Luziânia, Botafogo-DF, Grêmio Valparaíso, Legião, Riacho City, Sobradinho, Sesp Brasília e Taguatinga.

A nova versão do torneio terá menos clubes envolvidos. Em 2023, eram 12 times. Neste ano, os participantes formam um único grupo e duelam em pontos corridos. Depois de sete rodadas, os quatro mais bem colocados avançam às semifinais. Os dois finalistas terão as vagas na primeira divisão do Candangão e jogam a final em 26 de outubro.

A rodada inaugural começa hoje, com três jogos. Às 10h, Riacho City e Legião abrem a temporada no Rorizão, em Samambaia. Às 15h, outros dois compromissos estão marcados: Luziânia e Sobradinho duelam no Serra do Lago, enquanto Botafogo-DF e Sesp Brasília medem forças no Abadião, em Ceilândia. Na segunda-feira, o Serejão, em Taguatinga, abre as portas para o duelo entre Grêmio Valparaíso e Taguatinga. A FFDFTV e os clubes devem ser responsáveis pelas transmissões no YouTube.

Táticas distintas

Os participantes da nova versão do torneio adotarão diferentes estratégias. Há quem, inclusive, opte por seguir caminhos de sucesso pavimentados anteriormente. Em parcerias fechadas, alguns terão uma mãozinha de times da elite para formar os elencos.

Na tentativa de voltar à elite depois de quatro anos, o Sobradinho contará com quatro atletas emprestados pelo Gama. Todos disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No Taguatinga, a ajuda virá do Brasiliense. A Águia contará com peças do elenco vice-campeão do Candangão Sub-20, além de jogadores do Samambaia.

Outros apostam na juventude. Estes são os casos de Luziânia, Riacho City, SESP, Botafogo-DF e Grêmio Valparaíso. O Igrejinha, por exemplo, deixou de fora nomes tarimbados do passado recente. Único na disputa sem participações na Série A, o Canarinho manteve o técnico Matheus Nery novamente na função. O Legião vai na via de mão-dupla, com reforços experientes dividindo o espaço com promessas.

Como chegam os times

Botafogo-DF

O Botafogo-DF parte para a 11ª participação consecutiva na segunda divisão. Ivan Rodrigues será o treinador na disputa. O clube também contará com 15 reforços na luta pelo acesso. O goleiro Matheus Marreta, os meias Cauã Maranhão e Rafinha, e o atacante Eric subiram do time sub-20 e farão parte do plantel. O meia colombiano Kelvin Asprilla, com rodagem no futebol português, é o destaque.

Grêmio Valparaíso

Pelo segundo ano, Matheus Nery será o responsável por treinar o Canarinho na tentativa de subir à elite pela primeira vez na história. Alguns jogadores da edição de 2023 permanecem. Alguns exemplos são o zagueiro Caio Felipe, o lateral esquerdo Davi Gomes, os meias Victor Hugo e Marcus Batista, e o atacante Bruno Reis. O meias Kelvin e Samuel e o atacante Gegê são reforços. A grande aposta é na base.

Legião

O Legião se distanciou como a equipe com mais reforços. A aposta, mudando o padrão dos últimos anos, é na experiência. Muitos atletas são conhecidos no DF. Os zagueiros Gustavo Rambo e Badhuga, ex-Samambaia e Ceilândia, estarão no plantel. O goleiro Edmar Sucuri, ex-Brasiliense, e o meia Vitor Xavier, ex-Samambaia, lideram o grupo do técnico Luis Henrique. Outro reforço é o lateral Daniel Mendonça.

Luziânia

Bicampeão da primeira divisão do Campeonato Candango, o Luziânia terá uma equipe remodelada para tentar voltar à elite local. Apenas dois jogadores presentes na disputa da última Segundinha estarão presentes no elenco comandado pelo técnico Alessandro Salvino: o goleiro Márcio Fernandes e o atacante Ferrugem. A grande maioria é de revelações oriundas das categorias de base da equipe.

Riacho City

O campeão da Segundinha de 2017 jogará pelo retorno à elite depois de oito anos. Depois de ficar de fora do mata-mata em 2023 por diferença no saldo de gols, o Riacho City adotará proposta diferente. No ano passado, a equipe foi montada através de uma parceria com o Real Brasília. Agora, os escolhidos são as pratas da casa. O responsável pelo comando técnico será Marco Antônio de Souza.

Sesp Brasília

O Sesp Brasília é outro exemplo de confiança nas promessas das categorias de base, mas não deixou de buscar reforços para o elenco do técnico Christian Ramos. Henrique Marchezan, Everaldo, Foguinho e Americano chegam do Ceilândia. Doglão e Somália vêm do Ceilandese. Júlio César é egresso do Brasiliense. Lídio, ex-Santa Maria, e William Magrão, ex-Brasília, também são reforços.

Sobradinho

O Sobradinho unirá experiência e juventude. Alguns dos nomes do elenco do técnico Augusto César têm mais rodagem. O lateral-esquerdo China, ex-Ceilândia, e o atacante Mirandinha, campeão candango pelo clube em 2018, são exemplos. O Gama cederá alguns jovens jogadores de destaque, como o meia-atacante Walmir e o goleiro Wallace. O tricampeão tentará voltar à elite depois de quatro anos.

Taguatinga

Rebaixado em 2023, o pentacampeão Taguatinga mira retorno imediato. Dessa vez, uma das cartas na manga será a parceria com o Brasiliense. O co-irmão do Águia, porém, cederá apenas jogadores do sub-20. Rony e Antônio Gelado, vindos do Samambaia, também são reforços. Outro destaque é a presença de Gabriel Teixeira no comando técnico. No primeiro semestre de 2024, ele esteve à frente do Ceilandense.

1ª rodada

Sábado (31/8)

10h Riacho City x Legião (Rorizão)

15h Luziânia x Sobradinho (Serra do Lago)

15h Botafogo-DF x SESP Brasília (Abadião)

Segunda-feira (2/9)

15h30 Grêmio Valparaíso x Taguatinga (Serejão)

