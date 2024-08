Novorizontino x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

O Novorizontino assumiu a liderança da Série B e agora precisa provar por que chegou ao primeiro lugar. Para isso, enfrentará o Vila Nova em uma partida válida pela 24ª rodada da competição nacional. O jogo será um duelo entre equipes do G4, que lutam pelo acesso à elite em 2025.

Onde assistir

O canal Premiere transmitirá o jogo, que terá início às 17h (de Brasília).

Como chega o Novorizontino

O técnico Eduardo Baptista não terá desfalques para o jogo. Pelo contrário, contará com o retorno dos atacantes Lucca e Waguininho, que voltam de suspensão. Waguininho reassume a vaga no time titular, no lugar de Fabrício Daniel. O novo reforço do time, Pablo Dyego, foi regularizado e pode ser uma novidade no banco.

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova contará com o retorno de Arilson, que volta a ser opção no banco de reservas. O treinador não terá desfalques por suspensão e lida apenas com a ausência de Luciano Naninho, que está no departamento médico se recuperando de lesão. O Vila ocupa a quarta colocação, somando 39 pontos.

NOVORIZONTINO X VILA NOVA

Série B – 2024 – 24ª rodada / Série B

Data e horário: 31/8/2024, às 17h(de Brasília)

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Luisão, Renato Palm e Patrick; Igor Formiga, Eduardo, Marlon e Reverson; Waguininho, Neto Pessoa e Rodolfo. Técnico: Eduardo Baptista

VILA NOVA: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Eric Davis; Cristiano, João Vitor e Igor Henrique; Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves De Lima Filho (RJ) e Gustavo Mota Correia (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

