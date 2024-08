Fábio Carille descarta pedir demissão do Santos

O clima está quente na Vila Belmiro. Pela 24ª rodada da Série B, o Santos recebeu a Ponte Preta nesta sexta-feira (30) e, logo depois de abrir dois gols de vantagem, a equipe de Fábio Carille cedeu o empate nos acréscimos e aumentou a crise dentro do clube.

Na coletiva de imprensa, o ambiente estava pesado e Fábio Carille precisou dar explicações sobre o seu futuro no time da Baixada Santista. Consciente do momento, ele revelou como funciona o seu relacionamento com a diretoria e deixou claro que não vai pedir demissão.

“A relação com diretoria é boa, mas sei que tudo pode acontecer. É resultado. Já poderia ter mudado em Goiás. Sou claro com a diretoria, sabem o que passo, faço e treino. Mostro vídeos para eles também para que tenham conhecimento. Mas é claro que está nas mãos deles. Não está na mão de vocês. Mas a relação é muito boa. Torcida não tenho relação. Torcedor lá e nós aqui. Sim, me sinto bem nessa cidade. E não penso em pedir demissão”.

Fábio Carille critica o time do Santos

De forma direta, Fábio Carille aproveitou a coletiva para criticar a postura da equipe na etapa final. O Santos tinha dois gols de vantagem e cedeu a igualdade nos minutos finais. Além disso, teve um jogador a mais durante toda a etapa final, pois Elvis levou vermelho e a Ponte Preta jogou com um a menos no segundo tempo.

“Fico com a impressão que voltamos para o segundo tempo achando que o jogo estava resolvido. Pedi para rodar a bola, ter amplitude, tudo que programamos para o jogo. Fizemos um jogo lento, favorecendo a Ponte na marcação. Não tiveram transição no primeiro tempo e tiveram depois com a gente tendo um a mais. É algo que incomoda bastante. Jogando em casa, diante da torcida, não pode passar, voltar tão devagar. Isso fez o rival crescer”, disparou.

Com 40 pontos, o Santos aparece na liderança provisória da Série B. Ao lado da equipe está o Novorizontino. O próximo jogo do time de Fábio Carille será no dia 7 de setembro, diante do Brusque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.