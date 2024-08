Grêmio x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

No retorno da Arena após quatro meses, Grêmio e Atlético fazem duelo neste domingo, às 11h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 14ª posição, com27 pontos, e busca se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Galo ocupa a nona colocação, com 30 pontos, e tenta se recuperar após sequência negativa na competição.

Das últimas cinco partidas, o Grêmio venceu quatro e perdeu apenas uma. Do outro lado, o Atlético soma duas derrotas, dois empates e uma vitória neste recorte. A Arena não recebia jogos desde o início de maio, pois teve o gramado inundado durante a enchente que assolou Porto Alegre e quase todas as cidades do estado.

Onde assistir

O jogo entre Grêmio e Atlético terá transmissão do Premiere a partir das 11h (de Brasília).

Como chega o Grêmio

Na rodada passada, jogando fora de casa, o Grêmio venceu o Criciúma por 1 a 0. Dessa forma chegou até a 14ª posição, com 27 pontos ganhos. O Tricolor chega com moral após vitória jogando longe de Porto Alegre.

O clube, enfim, terá sua casa de volta após quatro meses. A Arena retorna e terá operação reduzida em função das restrições às quais o estádio está submetido. O estádio terá capacidade para cerca de 12,7 mil gremistas, além da torcida visitante. Os elevadores não funcionam por enquanto, nem os refletores do gramado.

Para o duelo, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com os lesionados Pavón (atacante) Mayk (lateral-esquerdo), Du Queiroz (volante) e André Henrique (atacante). Além disso, Kannemann voltou a treinar normalmente com o grupo, mas Diego Costa apenas correu em volta do gramado e segue como dúvida para o duelo.

Como chega o Atlético

O Galo, aliás vem de derrota no Campeonato Brasileiro para o Fluminense, que o deixa com 30 pontos, na nona posição. Contudo, o duelo mais recente da equipe mineira foi no meio da semana, pela Copa do Brasil, com vitória fora de casa sobre o São Paulo.

Para a partida no Sul, o técnico Gabriel Milito terá dois desfalques: o zagueiro Bruno Fuchs e o atacante Paulinho. Ambos cumprirão suspensão. Por outro lado, o argentino poderá contar com o retorno de outros dois jogadores. O volante Fausto Vera e o centroavante Deyverson, que estão impedidos de atuar pelo Galo na Copa do Brasil, estarão à disposição para a partida em Porto Alegre.

GRÊMIO x ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data-Hora: 1/9/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Rio Grande do Sul

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo, Monsalve e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO: Éverson; Alisson, Battaglia e Lyanco; Rubens, Fausto Vera, Otávio e Guilherme Arana; Bernard, Vargas e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Luiz Alberto Nogueira (SP)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

