Juventude x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude e Internacional se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. O confronto será realizado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No campeonato nacional, o Colorado vem de um empate sem gols contra o Cruzeiro e ocupa a 11ª posição, com 29 pontos. Já o Juventude, que perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1 na rodada anterior, está na 13ª colocação, com 28 pontos.

Onde Assistir

O canal Premiere anuncia a transmissão ao vivo pelo sistema pay per view a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Juventude

Após a vitória sobre o Corinthians pela Copa do Brasil na quinta-feira, o time volta a concentrar suas atenções no Brasileirão. Com a intenção de entrar na zona de classificação para a Sul-Americana, o técnico Jair Ventura não poderá contar com Zé Marcos e Nenê, que estão suspensos. Portanto, Rodrigo Sam e Jean Carlos devem ser os substitutos. Além disso, Jadson retorna ao meio-campo.

Como chega o Internacional

O desempenho do Colorado contra o Juventude em 2024 inegavelmente não é bom, principalmente pela eliminação recente imposta na Copa do Brasil. Além disso, este será o primeiro jogo de Roger Machado na Serra Gaúcha desde que deixou o comando do time da casa. Rochet, por fim, retorna ao gol. Ademais, com Rogel e Mercado suspensos, a defesa será formada por Vitão e Robert Renan. No meio-campo, afinal, há uma disputa entre Gabriel Carvalho e Alan Patrick por uma vaga.

JUVENTUDE X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 25ª Rodada

Data e horário: 1/9/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Jadson e Oyama; Lucas Barbosa, Jean Carlos e Erick Farias; Ronie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes (Nathan), Vitão, Robert Renan e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Bruno Tabata, Gabriel Carvalho (Alan Patrick) e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Marcelo De Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar Da Costa (CE) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: : Daiane Caroline Muniz Dos Santos (SP)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.