Cuiabá x Criciúma, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Cuiabá x Criciúma - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Neste sábado (31), o Cuiabá receberá o Criciúma pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para a Arena Pantanal, com início às 18h30 (de Brasília). O Cuiabá entra com Bernardo Franco no comando, já que o técnico Petit pediu demissão. A equipe ocupa a 19ª posição, somando apenas 22 pontos. Já o time catarinense faz boa competição e está na 12ª posição. A Voz do Esporte trasnsmite esta partida a partir das 17h (de Brasília). O comando e a narração pé de Ricardo Froede.

Os comentários deste duelo fica a cargo de João Miguel Lotufo. As reportagens, por sua vez, estão com Christopher Henrique. Não perca nada deste Cuiabá x Criciúma com a Voz do Esporte.

