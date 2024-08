André estreia pelo Wolverhampton, mas time só empata com Nottingham

Nottingham e Wolves se enfrentam no City Ground - (crédito: Foto: David Rogers AFP via /Getty Images)

O volante André, ex-Fluminense, chegou ao Wolverhampton nesta sexta-feira, teve a sua apresentação e neste sábado (1/9) e poucas horas depois, fez a sua estreia pela nova equipe. O jogador da Seleção Brasileira entrou aos 41 minutos do segundo tempo no jogo em que o Wolves foi até o City Ground, casa do Nottingham Forest. Valeu pela terceira rodada da Premier Jeague inglesa. André atuou poucos minutos, mas já serviu para quebrar o gelo neste duelo que terminou 1 a 1.

Os gols foram no primeiro tempo. Chris Woods marcou aos dez minutos e, aos 12, Bellegarde empatou. Enfim, resultado justo para as equipes que fizeram bom jogo e buscaram gol. Mas o Nottingham teve um tento bem anulado: Chris Woods estava impedido. Contudo, o Wolves reclamou de um pênalti não marcado, quando Chris Woods, ajudando a defesa, teve a bola tocando em seu braço esticado.

Legião Brasileira

Do lado dos visitantes, além da estreia de André, João Gomes e Matheus Cunha foram titulares e fizeram bom jogo. Já no Nottingham, Murillo (ex-Corinthians) começou com titular. Fez bom jogo na defesa. Aliás, apareceu com perigo no ataque: foi dele o passe para o gol anulado de Woods. Mas o goleiro Carlos Miguel (outro ex-Corinthians) ficou no banco. Já o ex-Palmeiras Danilo, que se recupera de fratura no tornozelo, segue fora.

Nottingham e Wolves marcam no primeiro tempo

O jogo começou com rede balançando para os dois lados. O Nottingham saiu na frente numa cabeçada de seu artilheiro, Chris Woods, de cabeça, aos dez minutos. Porém, aos 12, uma linda jogada individual resultou no empate dos visitantes. Lemina encontrou Bellegarde na entrada da área e este bateu com força, pegando o goleiro Sels adiantado e mandando no ângulo.

Em casa, o Notthingam era melhor. Quase voltou a ficar na frente numa falta cobrada por Gibbs-White em que o goleiro Johnstone fez ótima defesa.

No segundo tempo, lá e cá. Os times criavam chances, mas os arremates eram imprecisos: passavam perto, mas fora. Para o Wolves a reclamação foi quando, em chuveirinho para a área, Woods, ajudando a defesa do time da casa, viu a bola bater em seu braço. A arbitragem, considerou que ele, que não estava vendo o lance, não teve intenção. Já para o Nottingham, também após chuveirinho, o zaguero Murillo chutou. Woods desviou e marcou, mas o bandeirinha deu impedimento.

André estreia

Aos 41 minutos André entrou. Ele ficou 14 poucos minutos em campo e teve atuação discreta, mas se entrosando com os companheiros. Jogou fechando espaços pelça direita da defesa e fez, dois ótimos desarmes.

Jogos da 3ª rodada da Premier League

Sábado (31/8)

Arsenal 1×1 Brighton

Nottingham Forest 1×1 Wolverhampton

Leicester1 2x Aston Villa

Brentford 3×1 Southampton

Everton 2×3 Bournemouth

Ipswich 1×1 Fulham

13h30 – West Ham x Manchester City

Domingo (1/9)

9h30 – Chelsea x Crystal

9h30 – Newcastle x Tottenham

12h – United x Liverpool

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.