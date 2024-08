Chelsea x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

O Chelsea recebe o Crystal Palace neste domingo (1), às 9h30 (de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada da Premier League. A partida acontece no Stamford Bridge, em Londres, casa dos Blues. Os Blues, inclusive, chegam empolgados após a goleada histórica por 6 a 2, contra o Wolverhampton, na última rodada. A equipe de Enzo Maresca, aliás, soma três pontos na competição após dois jogos. Já o time do empresário John Textor ainda não pontuou na competição, perdendo as duas partidas que disputou.

Ao longo da história foram 30 jogos entre os times. Foram 24 vitórias do Chelsea, quatro do Palace, além de quatro empates.

Onde assistir

A partida entre Chelsea e Crystal Palace, aliás, terá transmissão do Disney+ Premium.

Como chega o Chelsea

Enzo Maresca terá desfalques para a partida deste domingo. Reece James (suspenso) e Romeo Lavia (panturrilha) são as baixas no time. No entanto, o treinador, afinal, conta com uma lista de reforços extensa, como os goleiros Filip Jorgensen e Mike Penders, o zagueiro Aaron Anselmino, os laterais Caleb Wiley e Renato Veiga, o zagueiro Adarabioyo, os meio-campistas Drewsbury Hall, Kellyman e os atacantes João Félix, Marc Guiu e Pedro Neto.

Como outros voltaram de empréstimo e há alguns jogadores fora dos planos, a diretoria trabalha ainda para enxugar o elenco a pedido do novo técnico Enzo Maresca.

Como chega o Crystal Palace

Do outro lado, o espanhol Chadi Riad e o brasileiro Matheus França, ex-Flamengo, estão no departamento médico. O técnico austríaco Oliver Glasner, aliás, foi mantido e a expectativa dos torcedores é fazer uma campanha sem sustos e quem sabe melhorar o desempenho em relação à última temporada, que terminou com mais derrotas (17) do que vitórias (14).

O goleiro Louie Moulden, o zagueiro Chadi Riad, o meio-campista Daichi Kamada e o ponta Ismaila Sarr, afinal, são as novidades do time para a temporada 2024/25.

CHELSEA x CRYSTAL PALACE

Premier League – 3ª rodada

Data-Hora: 1/9/2024, 9h30 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra

CHELSEA: Robert Sánchez; Gusto, Fofana, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández, Lavia (Caicedo), Madueke, Nkunku e Palmer; Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

CRYSTAL PALACE: Henderson; Chris Richards, Guéhi e Chadi Riad; Wharton, Kamada (Lerma), Daniel Muñoz e Mitchell; Eze, Ismaila Sarr e Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Árbitro: Jarred Gillett

VAR: Michael Oliver

