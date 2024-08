Lucas Moura, do São Paulo, é convocado para jogos da Seleção

O técnico Dorival Júnior convocou neste sábado (31) Lucas Moura, do São Paulo, para os dois próximos jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador vai substituir Savinho, desconvocado por problemas clínicos.

O jogador ficou de fora da vitória do Manchester City contra o West Ham neste sábado, em Londres.

“Acabamos de receber um comunicado do Departamento Médico da Seleção sobre a impossibilidade de contarmos com Savinho. Por isso, convoco o Lucas Moura para os dois jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias”, afirmou o técnico Dorival Júnior.

Na segunda-feira (2), a Seleção Brasileira começa a se apresentar em Curitiba para os dois confrontos pelas Eliminatórias. No sexta-feira (6), o Brasil enfrenta o Equador, no Couto Pereira. No dia 10, o time comandado por Dorival Júnior jogará contra o Paraguai, em Assunção.

