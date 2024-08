Real Madrid x Betis: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (1º), a partir das 16h30, o Real Madrid entra em campo diante do Betis, no Santiago Bernabéu, pela 4ª rodada de LaLiga 2024/25. As duas equipes tiveram compromissos por competições diferentes durante a semana e chegam em momentos diferentes para o confronto.

O Real Madrid voltou a decepcionar seu torcedor na 3ª rodada de LaLiga com um frustrante empate diante dos Las Palmas. Por outro lado, o Betis venceu o Kryvbas por 3 a 0 e avançou para a disputa da fase de liga da UEFA Conference League.

Onde assistir

A partida entre Real Madrid e Betis terá transmissão do Disney+.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid, aliás, faz boa campanha no início da temporada e segue invicto, acumulando duas vitórias e empates. Entretanto, os torcedores madridistas não estão nada satisfeitos com o desempenho da equipe dentro do campo. Isso porque, a equipe possui um dos melhores elencos do mundo, com craques extraclasses.

Em sua partida mais recente, o clube merengue ficou apenas no empate com o Las Palmas por 1 a 1. O técnico Carlo Ancelotti segue sem contar com o inglês Jude Bellingham, que sofreu uma rara lesão muscular. Além dele, Camavinga também segue indisponível. O jovem Endrick disputou apenas 8 minutos em 2 partidas oficiais com a camisa dos merengues, e pede passagem.

Como chega o Betis

O Real Betis, aliás, faz campanha mediana no início da La Liga. A equipe empatou as duas partidas que disputou contra Girona e Alavés, respectivamente. Os verdiblancos possuem uma rodada a menos que a maioria dos clubes espanhóis, pois disputou o playoff da Conference League.

Contudo, Manuel Pellegrini terá problemas para o duelo. Mendy (lesão muscular) e Bakambu (fratura na fíbula) são desfalques certos. Além deles, Isco, Bartra, Chimy Ávila e Marc Roca, inclusive, são dúvidas para o confronto, segundo informações da imprensa espanhola.

REAL MADRID x BETIS

Campeonato Espanhol – 4ª rodada

Data-Hora: 1/9/2024, 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy; Tchouaméni, Güler, Valverde; Vinicius Jr., Rodrygo e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

BETIS: Rui Silva; Sabaly, Marc Bartra, Diego Llorente, Perraud; Marc Roca, Cardoso, Carvalho; Fornals, Juanmi e Chimy. Técnico: Manuel Pellegrini

Árbitro: Javier Alberoja Rojas

VAR: Alejandro Muniz

