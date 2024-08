Com Twitter suspenso, Bluesky e Threads viram opção aos clubes brasileiros

O Twitter (atual X) está suspenso no Brasil a partir deste sábado (31/8) por ordem judicial, já que deixou de ter um representante em nosso país (entenda mais detalhes clicando aqui). Mas muitos clubes já estão colocando suas notícias em redes sociais similares, como o Threads e o Bluesky. Flamengo e Vasco, por exemplo, abriram suas contas nesta sexta-feira na Bluesky, engrossando a lista de 500 mil novos clientes desta plataforma, que é muito similar ao Twitter, o que a torna extremamente amigável.

A Bluesky foi criada em 209 pelo ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey. Primeiramente era um tentáculo da rede-mãe, mas tornou-se independente em 2021, quando o bilionário Elon Musk passou a ser o dono do Twitter e mudou o nome da rede social para “X”. Difenetemente do X, o Bluesky aindas não suporta vídeos.

“Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no Bluesky!”, postou Dorsey, appós ver a sua rede crescer 300% no país em apenas um dia. E crescendo cada vez mais, quase uma febre. Alías, quem quiser abrir uma conta, basta fazer a sua inscrição clicando aqui

Threads: Outra opção ao Twitter

Outra opção é o Threads, criado em 2023 e que pertence à Meta (leia-se Facebook). A plataforma conta com 175 milhões de usuários. Para ter uma conta, é preciso que o usuário tenha a inscrição no Instagram. Vários clubes, como Vasco e Palmeiras, já usam o Threads há algum tempo. Mas o Flamengo, por exemplo, ainda não abriu a sua conta. Diferentemente da Bluesky, esta plataforma suporta vídeos e é considerada mais completa. Porém, visualmente diferente do que o internauta está acostumado no Twitter/X.

