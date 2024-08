Palmeiras x Corinthians (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (1/9), às 10h45 (horário de Brasília), em jogo de ida da fase semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A-1 de futebol. A partida, com mando das Palestrinas, está marcada para o estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, São Paulo.

O último confronto entre as equipes, aliás, aconteceu no dia 4 de julho , pelo campeonato paulista e teve a equipe alviverde vitoriosa. A partida aconteceu no Estádio Alfredo Schurig e terminou 2 a 1, com gols marcados por Lais Estevam e Brena Carolina.

Onde assistir

O duelo que abre a disputa por uma vaga na decisão da principal competição nacional entre as mulheres será transmitido pela TV Globo e o pelo SporTV.

Como chega o Palmeiras

Comandado pela treinadora Camilla Orlando e pela artilheira da competição, Amanda Gutierres, que possui 14 gols, o Palmeiras chega até a semifinal após eliminar o Cruzeiro. A equipe alviverde, aliás, venceu a primeira partida por 2 a 1, com gols de Juliete e Gutierres, e empatou a segunda por 2 a 2, com Laís e Bruna Calderan balançando as redes. O time, inclusive, chega motivado para buscar o título nacional.

Como chega o Corinthians

Já o Corinthians, comandado por Lucas Piccinato, despachou o RB Bragantino. A equipe, afinal, empatou o primeiro jogo por 1 a 1, com gol de Jaqueline e venceu o jogo de volta por 1 a 0, com gol de Vic Albuquerque, a maior artilheira da história da categoria feminina do Corinthians.

PALMEIRAS x CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro Feminino – 1º jogo da semifinal

Local: Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí-SP

Data-Hora: 1/9/2024 (domingo), às 10h45 (de Brasília)

PALMEIRAS: Natascha, Bruna Calderan, Poliana, Ingryd Lima, Diany, Amanda Gutierres, Yoreli Rincón, Juliete, Pati Maldaner, Isadora Amaral, Laís Estevam. Técnica: Camilla Orlando.

CORINTHIANS: Nicole, Leticia Santos, Dani Arias, Mariza, Paulinha, Ju Ferreira, Vic Albuquerque, Duda Sampaio Millene, Jaqueline, Gabi Portilho. Técnico: Rafael Laruccia.

Árbitra: Andreza Helena De Siqueira (MG)

Assistentes: Fernanda Antunes e Erica Mara Da Silva Lopes (Ambas MG)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.