Dinenno, do Cruzeiro, passa por cirurgia após grave lesão no joelho

O atacante Juan Dinenno, do Cruzeiro, passou por cirurgia neste sábado em decorrência de grave lesão no joelho direito. Na quarta (28), durante empate contra o Internacional no Mineirão, pela Série A do Brasileiro, o argentino sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e não entra mais em campo na temporada 2024.

O jogador passou pelo procedimento nesta manhã, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. A cirurgia foi conduzida pelos médicos do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina e Dr. Walace Espada. Dinenno vai receber alta médica neste domingo (1º) e ainda vai precisar de um período de repouso antes de começar as sessões de fisioterapia.

O atacante, aliás, se lesionou no empate contra o Inter, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Dinenno disputou uma bola com o meia Bruno Tabata e caiu no chão. Depois do atendimento, o jogador saiu andando normalmente para fora do campo.

Na sequência, logo após ter entrado em campo, Dinenno sofreu a lesão no joelho ao dar um arranque e deixou o gramado desolado. Kaio Jorge, aliás, assumuiu o lugar. Ele é o vice-artilheiro do Cruzeiro.

