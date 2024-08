Vasco negocia a saída de Erick Marcus para clube europeu

O Vasco negocia a saída de Erick Marcus ao Ludogorets, da Bulgária. A informação foi publicada primeiramente pelo canal “Na Torcida Vascaínos”.

A tendência é de que Erick Marcus vá para o Ludogorets. O empréstimo de ainda terá a opção de compra fixada em 1,8 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões na cotação atual).

O garoto, de 20 anos, teve poucas oportunidades nesta temporada. Até aqui, entrou em campo nove vezes – uma como titular, no Campeonato Carioca. Ao todo, Erick Marcus fez 32 jogos com a camisa cruz-maltina no elenco profissional, com dois gols e duas assistências.

Nesta janela de transferências, o Vasco já acertou a saída de Clayton Silva (Rio Ave), Praxedes (Athletico-PR), Serginho (Criciúma) e Zé Gabriel (Coritiba). Além disso, negocia a ida de Pablo Galdames para o San Lorenzo, da Argentina.

