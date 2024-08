Rivais na Série B, Santos e Mirasssol duelam em três frentes no mesmo dia

Além da briga direta pelo título da Série B do Brasileiro, Santos e Mirassol estiveram frente a frente em três duelos neste sábado (31). Todos, aliás, foram válidos por categorias de base e pelo Campeonato Paulista. No saldo, o Peixe levou a melhor, com vitórias no sub-15 (2 a 0) e sub-17 (4 a 0). Mas teve derrota no sub-20 (1 a 0).

O sub-15 e o sub-17 voltam a campo, portanto, para novos confrontos com o Mirassol, no returno desta terceira fase. No próximo sábado (7), no CT Rei Pelé, em Santos (SP), o sub-15 abre a rodada às 9h, seguido pelo jogo do sub-17.

Já na terça-feira (3), o sub-20 santista volta a enfrentar o Mirassol, no início do returno desta terceira fase do Estadual. A próxima partida ocorre no CT Rei Pelé, em Santos (SP), às 15h, e com portões abertos ao torcedor.

Triunfos do Santos no sub-15 e sub-17

O Santos venceu por 2 a 0 no CT do Mirassol. A vitória no sub-15, com gols de Maranhão e Alexsander, fez o time se isolar na liderança nesta terceira fase do Estadual, com sete pontos. Conhecido pelo apelido ‘Maranhão’, o atacante Luis Felipe fez sua estreia. Aliás, logo no primeiro toque na bola, já balançou a rede para abrir o placar. Contratado da Inter de Limeira, ele já somava nove gols no Paulista Sub-15 e, agora, portanto, chega a dez no Estadual.

Na categoria superior, o Santos goleou o Mirassol por 4 a 0, com gols de Mateus Xavier (duas vezes), Luca Meirelles e Padula. O goleiro Paulo Henrique, aliás, também teve destaque ao defender uma cobrança de pênalti dos adversários. O Peixe segue com 100% de aproveitamento nesta terceira fase, na liderança do grupo 23.

Revés no sub-20

O Santos perdeu 1 a 0 pelo Mirassol, pela terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-20. A partida foi realizada no CT do Mirassol. Com o resultado, desse modo, o Peixe permanece na terceira colocação do grupo 25. O gol foi marcado por Enzo Silva, aos 23 do segundo tempo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook