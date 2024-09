Chelsea anuncia contratação de Sancho, ex-Manchester United

Sancho é o novo reforço do Chelsea para a temporada 2025 - (crédito: - Foto: Divulgação/ Chelsea)

O Chelsea anunciou, neste sábado (31), a contratação de Jadon Sancho, do Manchester United. Assim, o clube londrino acertou com o meia-atacante por empréstimo de uma temporada, com cláusula de obrigação de compra por 23 milhões de euros em 2025.

Dessa forma, o jogador chega depois de defender as cores do Borussia Dortmund no primeiro semestre de 2024, que chegou à final da Champions League. Os Blues, que procuram diminuir o elenco considerado inchado pelo técnico Enzo Maresca, reforçam o setor ofensivo. O clube, inclusive, já gastou mais de R$ 1 bilhão em transferências nesta janela

O comandante, portanto, tem doze opções no setor. Entre eles, estão Cole Palmer, Sancho, Pedro Neto, João Félix, Nkunku, Marc Guiu, Nicolas Jackson, Mudryk, Madueke, Datro Fofana e os brasileiros Ângelo e Deivid Washington.

Por fim, revelado nas divisões de base do Manchester City, Sancho chegou ao Borussia Dortmund em 2017 e logo chamou a atenção dos Red Devils. No futebol inglês, porém, não conseguiu se destacar e logo voltou ao time aurinegro. Agora, tenta ter regularidade no Chelsea para reencontrar o bom futebol.

