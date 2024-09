Botafogo encaminha retorno do zagueiro Adryelson

Em meio à sequência da temporada, o Botafogo encaminhou o acerto com um velho conhecido da torcida. Trata-se do zagueiro Adryelson, que atualmente defende as cores do Lyon, da França, e chega por empréstimo ao Glorioso até o fim de 2024. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que John Textor é dono dos dois clubes, o que facilitou a negociação. O empresário, por sinal, modificou a programação inicial e aparou as arestas para acertar com o defensor. O atleta já viajou para o Rio de Janeiro e desembarcou no Aeroporto do Galeão na noite deste sábado (31).

O zagueiro retorna ao Botafogo pouco tempo depois de ter sido negociado com o clube francês, no início da temporada brasileira. Afinal, ele teve poucas oportunidades no futebol francês, visto que só esteve em campo em quatro partidas, sendo 54 minutos.

Sem atuar nos dois primeiros jogos de 2024, Adryelson esteve em campo na vitória por 4 a 3 sobre o Strasbourg, pelo Campeonato Francês, na última sexta-feira. Até o momento, o clube carioca trouxe sete jogadores nesta janela de transferência: Adryelson, Igor Jesus, Allan, Almada, El Arouch, Matheus Martins e Vitinho.

Por fim, com a camisa alvinegra, o atleta foi um dos destaques da última temporada. Ao todo, ele participou de 75 jogos pelo clube carioca, marcou quatro gols e deu uma assistência.

