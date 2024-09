Grêmio x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

Grêmio e Atlético se enfrentam neste domingo (1/9), às 11h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico marca a volta dos jogos à Arena gremista, o que não acontecia desde maio por causa das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. O Tricolor gaúcho tem 27 pontos, e busca se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Galo tem 30 pontos, e tenta se recuperar após sequência negativa na competição. Este duelo matinal terá a cobertura da Voz do esporte, que inicia a sua transmissão às 9h30, com o seu traduicional pré-jogo. O comando e a narração desta Jornada Esportiva está sob a batuta do elétrico Christian Rafael.