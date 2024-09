Ypiranga-RS e Ferroviária empatam na estreia pelo quadrangular da Série C

Ypiranga-RS e Ferroviária ficaram no empate sem gols na noite deste sábado (31), em Erechim (RS), pela primeira rodada da segunda fase da Série C do Brasileiro. O jogo teve um pouco mais de emoção no segundo tempo, mas, ainda assim, os times não conseguiram superar as defesas.

As melhores chances foram da Locomotiva na primeira etapa, ambas com Carlão já na reta final. No retorno do intervalo, o Canarinho foi quem teve as melhores oportunidades, aproveitando alguns vacilos do setor defensivo da Ferroviária.

Com o resultado no Colosso da Lagoa, cada equipe soma um ponto no Grupo C da segunda fase. No outro duelo da chave, Londrina e Athletic-MG se enfrentam na segunda-feira (2), às 20h, no Estádio do Café, em Londrina (PR).

Pela segunda rodada do quadrangular da Série C, o Ypiranga encara o Athletic-MG, sábado, às 17h30, na Arena Sicredi, em São João del-Rei. No mesmo dia, porém às 20h, a Ferroviária recebe o Londrina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.