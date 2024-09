Lille x PSG: onde assistir e escalações

Na sequência da 3ª rodada do Campeonato Francês, Lille e Paris Saint-Germain medem forças neste domingo (1), às 15h45 (de Brasília), no estádio Pierre-Mauroy. Ambas as equipes tentam assumir a liderança da competição, que é, de forma momentânea, do Nantes, com 7 pontos e um jogo a mais.

Dessa forma, as duas equipes somam 6 pontos e estão invictas, até o momento. O time parisiense tem o melhor ataque, com 10 gols em duas partidas, enquanto os donos da casa, por sua vez, ainda não sofreram gols.

Onde assistir

O confronto deste domingo (1) terá a transmissão do serviço de streaming Star+.

Como chega o Lille

Para o confronto, os donos da casa não devem contar com o lateral-direito brasileiro Ismaily, ausente em virtude de uma lesão meniscal. Além disso, Ángel Gomes, que sofreu uma pancada de cabeça no jogo de abertura da Ligue 1, é dúvida para o confronto. Por outro lado, o time terá o retorno do atacante Zhegrova.

Como chega o Paris Saint-Germain

A equipe da capital confirmou as saídas de Juan Bernat, Carlos Soler e Manuel Ugarte, que não fazem mais parte do elenco para a temporada 2024/25. O técnico Luis Enrique não terá Gonçalo Ramos, que sofreu grave lesão no tornozelo. Por fim, Presnel Kimpembe também está fora de combate e é outro desfalque certo.

Lille x Paris Saint-Germain

3ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: domingo, 01/09/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Pierre-Mauroy, Lille (FRA)

Lille: Chevalier; Meunier, Diakite, Alexandro, Gudmundsson; Andre, Cabella, Gomes; Haraldsson, David, Zhegrova. Técnico: Bruno Genésio

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Zaire-Emery, Vitinha; Dembélé, Marco Asensio, Barcola. Técnico: Luis Enrique

