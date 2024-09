Artur Jorge enaltece Botafogo ‘dominador’ em triunfo: ‘Demonstrou sua excelência’

Em um verdadeiro “confronto de seis pontos”, o Botafogo se impôs e bateu o Fortaleza por 2 a 0, no Nilton Santos, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, durante a coletiva, o treinador Artur Jorge ressaltou que o triunfo foi justo por tudo que a equipe carioca apresentou dentro das quatro linhas.

“A parte mais importante é a nossa vitória. Inteiramente justa. Muito merecida. Os rapazes fizeram um primeiro tempo muito bom e foram melhores no segundo. Tivemos um jogo de muito bom nível. Entendemos a estratégia do adversário, que esperou o erro nosso. Não tivemos problema de assumir o controle do jogo”, afirmou.

“Pedi aos jogadores que fossemos dominadores, que tomássemos a iniciativa em todos os momentos do jogo. Poder ganhar é importante para nós. Objetivo concluído. Dessa forma, o coletivo que se uniu na missão, demonstrou a sua excelência. Ganhamos mais um jogo muito importante. Hoje, aliás, conseguimos essa vitória muito merecida”, completou.

“Não há outra forma. Queremos continuar a ganhar. Porque esse time não se cansa de ganhar. Jogamos todos os jogos para ganhar”, enalteceu.

Olho na agenda

Com o triunfo, o Botafogo, agora, soma 50 pontos, dois a mais que o próprio Fortaleza, que tem 48, com um jogo a menos no certame. Nesse sentido, a maioria das equipes terão tempo para recuperar seus jogadores devido à Data Fifa e a próxima rodada da competição acontece no final de semana dos dias 14 e 15.

Por fim, os comandados do técnico Artur Jorge voltam a campo no dia 14 (sábado), e enfrentam o Corinthians, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. Até lá, o treinador deve poder contar com os reforços mais recentes: Vitinho e Adryelson.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.