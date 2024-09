Celtic vence arquirrival Rangers e se consolida na liderança escocesa

Pode vibrar, torcida do Celtic. Afinal, seu time voltou a vencer o maior rival, Rangers - (crédito: Foto: Kamil Krzaczynski/AFP via Getty Images)

O Celtic não perdoou o Rangers neste domingo (1/9), no primeiro superclássico da temporada do Campeonato Escocês. Em jogo pela quarta rodada, atuando em casa, o Celtic Park, o atual campeão nacional venceu seu arquirrival por 3 a 0. Os gols foram de Maeda, Furuhashi e McGregor

Dessa forma, o Celtic, com campanha 100%, chega aos 12 pontos. Está na liderança. O Rangers parou nos sete pontos. Este é considerado o clássico de maior rivalidade do mundo. Afinal, além de supercampeões com quase a totalidade dos torcedores e títulos no país, há uma questão religiosa – Celtic é católico,mas o Rangers, protestante.

Celtic domina o maior rival

Favorito pela maior qualidade técnica e por jogar em seus domínios, o Celtic abriu frente no primeiro tempo, colocando 2 a 0 no placar. Depois de levar um susto no início do jogo, Matondo quase marcou de cabeça, os mandantes abriram o placar quando Maeda escorou cruzamento da direita de Johnston. Aos 40, um belo gol. Taylor recuperou a bola no meio de campo e rolou para Furuhashi. O japonês avançou e bateu de fora da área, colocado, no canto esquerdo de Butland. Mas o Celtic ainda desperdiçou pelo menos outras três chances antes do intervalo.

No segundo tempo, o Celtic seguiu dominante, mas só foi ampliar aos 29, num belíssimo gol. Depois de receber de Maeda, o capitão McGregor cortou a marcação invadindo da direita para o centro e fuzilou o gol de Butland. No fim, Rangers quase diminuiu, mas o veterano goleiro Schmeichel fexz boa defesa. Enfim, festa para a torcida do Celtic, com mais uma vitória no Dérbi escocês, ou Old Firm, como é apelidado no Reino Unido.