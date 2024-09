Shows e mosaico surpresa: Corinthians comemora 114 anos com festa na Neo Química

A expectativa é de um dia histórico e de casa cheia na Neo Química Arena para o duelo contra o Flamengo, pela 25ª rodada do Brasileirão. Isso porque o Corinthians está preparando uma série de celebrações para comemorar seu 114º aniversário – neste domingo, dia 1 de setembro. O Alvinegro pede, inclusive, para que o torcedor chegue cedo ao estádio para participar das ações já nos arredores.

A festa ocorre em parceria com a patrocinadora máster do Corinthians (Esportes da Sorte), que promoveu algumas atrações externas e internas do estádio. No setor oeste, por exemplo, haverá o espaço do quadro “Mano a Mano”: um bate-papo comandado por Cássio Brandão e Fernando Wanner, historiador do clube, e participações de ex-jogadores do Alvinegro.

Fundado no dia 1 de setembro de 1910, o Corinthians celebra seu 114º ano de existência neste domingo. A equipe vai a campo para encarar o Flamengo, no clássico das maiores torcidas do país, em partida às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

Shows e homenagens

O estádio será palco não só do futebol dos times mais populares do país, mas também para o show da corintiana Negra Li. A cantora, uma das convidadas especiais do evento de aniversário, fará uma apresentação curta para os fieis presentes na Neo Química Arena. Na sequência, o local receberá a bateria da escola de samba Gaviões da Fiel para embalar cantos das arquibancadas em apoio ao clube.

A entrada dos jogadores em campo promete ser emblemática e contará com 114 bandeiras comemorativas ao redor do gramado, confeccionadas pela organizada Estopim da Fiel. O número simboliza cada ano de história do Corinthians.

Os telões da Neo Química Arena vão auxiliar os torcedores no que deverá ser feito para que tudo ocorra como planejado. Isso porque, além dos bandeirões mencionados, a festa ainda promete uso de pirotecnia e mosaico surpresa no setor Leste do estádio.

Ações no intervalo

O show do intervalo contará com uma breve participação dos jogadores do Corinthians Steamrollers, equipe de futebol americano do clube. A apresentação do time servirá como prévia da primeira partida de NFL no Brasil, que acontecerá no dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, entre Philadelphia Eagles x Green Bay Packers.

FielZone: aniversário Corinthians

O Camarote FielZone, maior espaço premium da Neo Química Arena, iniciou as celebrações e promoveu um evento na virada de sábado para domingo. A festa começou às 12h do dia 31 de agosto e só terminou após a queima de fogos, 00h, em comemoração ao aniversário.

O evento contou com feijoada para o almoço e pizza para o jantar, com preços que variavam entre R$ 44 e R$ 50. Além disso, a área da Choperia do camarote fez promoção na bebida. Os fieis ainda puderam curtir shows de samba e uma apresentação da Bateria Ritimão.

Corinthians no Brasileirão

O Corinthians sonha com a vitória sobre o Flamengo para fechar o aniversário com chave de ouro. Isso porque um triunfo poderia representar, dependendo de combinações de resultados, a saída da zona de rebaixamento. O Alvinegro soma 22 pontos na 18ª colocação – a mesma do Vitória, primeiro time do Z4. O Fluminense, que figura no 16º lugar, tem 24.

A equipe de Ramon Díaz chega para o jogo deste domingo (1), às 16h, com duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O Flamengo, adversário desta rodada, vem de uma série de três triunfos.

