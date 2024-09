Atlético vira nos acréscimos e consegue vitória incrível na Arena do Grêmio

Scapa celebra o primeiro gol do Atlético nesta virada sensacional em cima do Grêmio, no Sul - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Após um primeiro tempo horrível, quando jogou com um a mais desde os 19 do primeiro tempo (Gustavo Martins expulso) e viu o Grêmio abrir 2 a 0, o Atlético Mineiro conseguiu uma reação incrível. Afinal, diminuiu aos 27 da etapa final, num pênalti de Scarpa. E virou nos acréscimos com tentos de Palacios e Vargas. No fim: Galo 3 a 2 numa virada história na Arena do Grêmio. O duelo desde domingo (1/9) foi o primeiro na casa gremista desde a enchente que assolou Porto Alegre e inundou o seu estádio em maio. Braithwaite e Cristaldo fizeram os gols neste duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

A vitória que parecia improvável leva o Galo aos 33 pontos. Assim, se consolida em oitavo lugar. Já o Grêmio para nos 27 pontos, em 14º lugar.

Atlético, com um a mais, vê Grêmio abrir vantagem

Atlético foi irreconhecível no primeiro tempo, Depois de quase marcar quando Bernanrd mandou na trave após cruzamento de Arana, o time cedeu espaços ao Grêmio. Nem mesmo quando Kannemann atrasou bola no fogo para Gustavo Martins, que perdeu para Deyverson, fez falta e foi expulso aos 19 minutos, os mineiros conseguiram se impor. Pelo contrário, sem criatividade e com Fausto Vera muito mal, seguiu vacilante na defesa e viu o Grêmio abrir 2 a 0. Primeiramente com Braithwaite concluindo uma bola que Kannemman escorou após escanteio. Depois, aos 40, Solteldo cruzou para Cristaldo cabecear, Everson defendeu parcialemente. Mas o mesmo Cristaldo mandou para a rede

O Galo voltou para o segundo tempo com duas mudanças: saiu o inoperante Fausto Vera para a entrada de Palácios. Já Otavio deu vaga à Vargas, o que fez o time voltar com um ataque mais robusto. Deu certo, pois o Galo foi bem mais objetivo. Palacios, num chute de fora da área, obrigou Marchesín a grande defesa. Mas o Grêmio também estava ligado no ataque. Soteldo quase ampliou e Braithwaite mandou uma na trave.

Galo vira nos acréscimos

Aos 27, o Galo diminuiu o placar. Scarpa cobrou escanteio rasteiro para Palacios na área. João Pedro tentou cortar e derrubou o atleticano. Pênalti que Scarpa cobrou e colocou 2 a 1 no placar. Isso fez o Atlético passar a pressionar, atrás do empate. E conseguiu isso nos acréscimos.Um cruzamento da direita foi achar Allan Kardec (que acabara de entrar no lugar de Scarpa). O atacante cabeceou, a bola bateu no braço de João Pedro. Novo pênalti. Palacios cobrou e empatou o jogo.

O Grêmio, teve um branco e, aos 51 minutos viu o Galo virar. Num ataque muito veloz, Vargas pegou uma sobra de chute de Arana e mandou para a rede. Enfim, uma vitória que o Atlético lembrará por muito tempo. Mas os gremistas vão tentar esquecer.

GRÊMIO 2×3 ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data: 1/9/2024

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Ronald, 44’/2ºT), Cristaldo (Natan Fernandes, 31’/2ºT e, depois, Geromel, 44’/2ºT)), Monsalve (Edenílson, 13’/2ºT) e Soteldo; Braithwaite (Natã, 13’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO: Éverson; Sarávia, Battaglia, Jr Alonso e Arana; Fausto Vera (Palacios, Intervalo), Otávio (Vargas, Intervalo), Alan Franco e Scarpa (Alan Kardec, 42’/2ºT); Bernard (Rubens, 21’/2ºT) e Deyverson (Cadu, 21’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito.

Gols: Braithwaite, 31’/1ºT (1-0); Cristaldo, 40’/1ºT (2-0). Scarpa, pênalti, 27’/2ºT (2-1); Palacios, 49’/2ºT (2-2). Vargas, 51’/2ºT (3-2)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Luiz Alberto Nogueira (SP)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Kannemann (GRE); Bernard, Deyverson, Palacios (ATL)

Cartão Vermelho: Gustavo Martins (GRE, 19’/1ºT)

