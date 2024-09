Renato ressalta ‘erros infantis’ para justificar derrota do Grêmio

A atuação dos jogadores do Grêmio na derrota de virada para o Atlético-MG por 3 a 2 foi criticada por Renato Gaúcho. O treinador não gostou nada de ver seu time levar dois gols nos acréscimos e citou “erros infantis” para classificar o revés no retorno do Imortal à Arena.

Apesar de estar com um jogador a menos desde o primeiro tempo, após Gustavo Martins errar e fazer falta aos 19 minutos, o Grêmio abriu 2 a 0 e viu o Atlético-MG crescer na partida. O Galo diminuiu somente aos 27 minutos da etapa final e, mesmo assim, saiu vitorioso do duelo.

“É chato, o jogo estava controlado, tínhamos grande possibilidade de conseguir a vitória hoje, mesmo com um jogador a menos. Infelizmente hoje perdemos uma partida por erros nossos, todos erros infantis, não pode acontecer tantos erros infantis numa partida. A conta vai chegar, e infelizmente ela chegou”, avaliou o comandante gremista.

Gustavo Martins foi expulso após errar o domínio e perder a bola para Deyverson no meio-campo. Em seguida, apelou para a falta no centroavante do Galo. Como era o último homem, levou o vermelho direto e foi para o vestiário mais cedo. Apesar disso, o Grêmio foi para cima e abriu o placar com o dinamarquês Braithwaite. Logo após, Cristaldo ampliou.

Na etapa final, o Galo diminuiu com Gustavo Scarpa, de pênalti. Nos acréscimos, Palácios empatou. Não demorou muito para Vargas virar o marcador e dar números finais à partida.

“Infelizmente as decisões são dos jogadores, naquele momento não foi a melhor e perdemos um homem. Mesmo assim reagimos, estávamos bem, fizemos dois gols, aí infelizmente mais erros, imperdoáveis, quando um ou outro comete um erro, o clube paga, a comissão, o grupo, o torcedor paga”, declarou Renato, antes de concluir:

“Esses erros infantis eu ensino todos os dias, teoria e prática, por isso é imperdoável, principalmente num jogo com um jogador a menos. Mérito do Atlético, mas não pode cometer tantos erros”.

Com a derrota, o Grêmio para nos 27 pontos, em 14º lugar. O Tricolor volta a campo somente no dia 15 de setembro, para enfrentar o Bragantino, fora de casa. Serão duas semanas de treinamento por conta da Data Fifa.

