‘A cara do Galo’, festeja Rubens após virada do Atlético

Rubens ressaltou que a vitória foi com a cara do Galo - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético venceu o Grêmio por 3 a 2 de virada na manhã deste domingo (1), na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo, os jogadores do Galo celebraram a impressionante reação na etapa complementar. Assim, o lateral/meia Rubens, ao deixar o campo, comentou sobre a vitória que representou bem o espírito do Atlético.

“A cara do Galo, não é, irmão? Sabíamos que seria um jogo difícil, mas lutamos até o fim e conseguimos o resultado. Entramos meio desligados e sofremos dois gols. No intervalo, o treinador fez algumas mudanças na formação e agora podemos descansar com mais tranquilidade”, afirmou Rubens.

O lateral-direito Saravia, afinal, também destacou a dificuldade do jogo e a importância das orientações do técnico durante o intervalo.

“Estou muito feliz com o resultado. No primeiro tempo, não estivemos focados, mas com paciência conseguimos os três pontos. O treinador pediu para continuarmos criando oportunidades e jogando com calma”, ressaltou Saravia.

Com a vitória, o Atlético ocupa a oitava posição no Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. O Grêmio está na 14ª posição, com 27 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.