Al-Hilal vai inscrever Neymar no lugar de Renan Lodi

O grande número de jogadores estrangeiros fez uma vítima brasileira no Al-Hilal. Para poder inscrever Neymar – que está em reta final de recuperação de grave lesão no joelho -, o clube árabe vai desfazer a inscrição do lateral-esquerdo Renan Lodi, segundo o jornal Al-Riyadiah.

Na última semana, o clube anunciou a contratação do lateral árabe Al Harbi, já pensando na reposição a Renan Lodi. Assim, a decisão para tirar o brasileiro da lista de inscritos foi tomada.

Renan Lodi chegou ao Al Hilal em janeiro deste ano, vindo do Olympique de Marselha, por 23 milhões de euros. Desde então, o lateral-esquerdo, de 26 anos, fez 18 jogos, sendo quatro deles já nesta temporada.

A saída do brasileiro do clube árabe é cogitada, porém as principais ligas europeias já estão com a janela de transferências fechada. Contudo, países como Holanda e Portugal ainda permitem a contratação de jogadores. Assim como a Liga Saudita.

Chegada de Cancelo fez Al-Hilal extrapolar limite de estrangeiros

Para esta temporada, a Federação Saudita aumentou o limite para dez estrangeiros em cada time. No entanto, com uma restrição: que dois deles sejam nascidos a partir de 2023. O Al-Hilal, por sua vez, tem nove gringos, mas todos são maiores de 21 anos.

A saída de Michael para o Flamengo abriria espaço para a inscrição de Neymar. Todavia, recentemente, o clube contratou o lateral português João Cancelo, ex-Manchester City, por 25 milhões de euros. Dessa maneira, extrapolou o limite imposto pela federação do país.

Apesar disso, o Al-Hilal segue no mercado e tenta a contratação do brasileiro Marcos Leonardo, do Benfica. Ele se encaixa no perfil de jovens aceitos, o que não afetaria o limite de estrangeiros.

Atualmente, a equipe comandada por Jorge Jesus tem os seguintes estrangeiros no elenco: o goleiro Bono (Marrocos), o zagueiro Koulibaly (Senegal), os laterais Renan Lodi (Brasil) e Cancelo (Portugal), o volante Rúben Neves (Portugal), o meia Milinkovic-Savic (Sérvia) e os atacantes Mitrovic (Sérvia), Malcom (Brasil) e Neymar (Brasil).

