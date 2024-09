Vasco tenta empréstimo de Ian Glavinovich, do Newell’s Old Boys

Ian Glavinovich atua pelo Newell’s Old Boys, da Argentina, e tem proposta do Vasco - (crédito: - Foto: Divulgação/Newell´s Old Boys)

O Vasco procura reforçar o setor defensivo na reta final da janela de transferências. Assim, o clube carioca fez uma oferta de empréstimo a Ian Glavinovich, do Newell’s Old Boys, da Argentina. A direção procura correr contra o tempo para finalizar mais algumas contratações neste momento decisivo da temporada. A informação é do jornalista argentino Uriel Iugt, e confirmada pelo Jogada10.

Dessa forma, o desejo do jogador, de 22 anos, é de atuar no futebol brasileiro, entretanto o clube argentino só aceita negociá-lo com base nos seus termos. No caso, o empréstimo, de um ano, teria que girar em torno de 210 mil dólares (R$ 1,1 milhão na cotação atual), além de opção de compra de 2,5 milhões de dólares (próximo a R$14 milhões na cotação atual).

Além disso, o Cruz-Maltino também negocia outro nome para o setor defensivo. Trata-se de Luan Peres, que atualmente defende as cores do Fenerbahçe, da Turquia. As conversas avançaram nos últimos dias e estão bem próximas de um desfecho positivo.

No setor ofensivo, o clube tem um acordo para a contratação do meia suíço Maxime Dominguez, que atua no Gil Vicente, de Portugal. Neste momento, o intuito é a compra dos direitos do jogador por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões), assim como a assinatura do contrato por quatro temporadas.

Olho na agenda

Depois dos triunfos sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão e Copa do Brasil, o Vasco volta a campo neste domingo (1). Os comandados do técnico Rafael Paiva medem forças com o Vitória, no Barradão, às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada da competição.

