Botafogo se reapresenta, nesta segunda, antes de período de folga

O elenco do Botafogo teve o domingo de folga antes da reapresentação, nesta segunda-feira (2), no Espaço Lonier. O grupo alvinegro, no entanto, terá folga de seis dias após as atividades. Com a Data-Fifa, a equipe só volta a campo no dia 14, quando recebe o Corinthians, no Estádio Nilton Santos. Enfim, duas semanas completas para o técnico Artur Jorge preparar a equipe.

Segundo o site “ge”, os jogadores do Botafogo farão um treino de recuperação no Lonier, antes da programação especial, a partir do dia 9. Nesta Data-Fifa, o clube iniciará estes trabalhos sem quatro jogadores. O goleiro Gatito, o zagueiro Bastos, além dos atacantes Luiz Henrique e Savarino. Eles foram convocados para servir as seleções de Paraguai, Angola, Brasil e Venezuela, respectivamente.

Depois do Corinthians, aliás, o Botafogo tem, pela frente, o São Paulo, no Colosso do Subúrbio, no dia 18, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

“Vamos parar alguns dias, já tinha conversado com eles sobre essa possibilidade. Precisamos disso também, faz parte do trabalho o descanso também”, avisou o técnico Artur Jorge, em entrevista coletiva, após a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0, no último sábado (31), pelo Brasileirão, também no Engenho de Dentro.

O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro. Porém, tem um jogo a mais do que o próprio Fortaleza. A diferença, agora, é de dois pontos (50 a 48).

