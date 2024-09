Vasco tem negociação encaminhada com Luan Peres, do Fenerbahçe

Em meio à reta final da janela de transferências, o Vasco corre contra o tempo para reforçar o elenco. Assim, o clube carioca está bem próximo de contratar o zagueiro Luan Peres, do Fenerbahçe, da Turquia. A expectativa, inclusive, é de que o defensor desembarque no Rio de Janeiro nesta semana.

O jogador, de 30 anos, tem contrato até junho de 2015. Antes dessa negociação, o Cruz-Maltino chegou a sondar Rafael Tolói, da Atalanta (ITA), entretanto o defensor recusou votar ao futebol brasileiro, no momento. Vale lembrar que Peres já atuou no futebol carioca, pelo Fluminense, em 2018, com apenas nove partidas.

Além disso, o zagueiro jogou com a camisa do Santos entre 2019 e 2021 e foi um dos destaques da campanha do vice da Libertadores de 2020. Na ocasião, a equipe paulista perdeu a decisão para o rival Palmeiras, por 1 a 0, no Maracanã.

Outros nomes na mira

O Vasco também fez uma oferta de empréstimo a Ian Glavinovich, do Newell’s Old Boys, da Argentina. O clube argentino só aceita negociá-lo com base nos seus termos. No caso, o empréstimo, de um ano, teria que girar em torno de 210 mil dólares (R$ 1,1 milhão na cotação atual), além de opção de compra de 2,5 milhões de dólares (próximo a R$14 milhões na cotação atual).

No setor ofensivo, o clube tem um acordo para a contratação do meia suíço Maxime Dominguez, que atua no Gil Vicente, de Portugal. Neste momento, o intuito é a compra dos direitos do jogador por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões), assim como a assinatura do contrato por quatro temporadas.

Olho na agenda

Depois dos triunfos sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão e Copa do Brasil, o Vasco volta a campo neste domingo (1). Os comandados do técnico Rafael Paiva medem forças com o Vitória, no Barradão, às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada da competição.

