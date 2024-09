Ataque funciona, e Corinthians vence o Flamengo pelo Brasileirão

Pedro fez o gol do Flamengo no jogo - (crédito: Gilvan de Souza / CRF)

O Corinthians contou com gols de seus atacantes para superar o Flamengo por 2 a 1 na Neo Química Arena, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado tirou a equipe momentaneamente da zona do rebaixamento. Talles Magno e Romero marcaram os gols do triunfo, com Pedro descontando para os Rubro-Negros.

A vitória levou o Timão para 25 pontos, na 16º colocação da competição. Já os cariocas estacionam nos 44, na quarta posição, e veem a liderança cada vez mais distante.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians visita o líder Botafogo no sábado (14), às 21h (de Brasília). Já o Flamengo faz 0 clássico carioca contra o Vasco, às 18h30, no Maracanã, no domingo (15). No entanto, antes, os dois times têm o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto o Timão recebe o Juventude na Neo Química Arena na quarta (11), o Rubro-Negro encara o Bahia na quinta (12).

O Corinthians começou o jogo com a posse de bola, tentando encurralar o Flamengo em seu campo. No entanto, logo aos quatro minutos, o atacante Héctor Hernández sentiu um problema na coxa e deu lugar a Yuri Alberto, que foi aplaudido ao entrar. Em seguida, Félix Torres teve um gol anulado por estar impedido.

O Timão frequentava o campo do Rubro-Negro. Em boa jogada pela esquerda, Talles Magno tocou para Garro, que parou em Rossi dentro da área. A resposta dos cariocas não tardou, com Bruno Henrique finalizando para defesa de Hugo Souza. Gerson também teve boa chance após passe precioso de Léo Ortiz. Na sequência, o Corinthians abriu o placar. Em falha de David Luiz, Yuri Alberto recebeu pela direita, avançou e cruzou na medida para Talles Magno cabecear sozinho, sem chances para o goleiro argentino.

Atrás do placar, o Flamengo foi para cima do Corinthians. E a recompensa veio em seguida. Em cruzamento de Varela, a bola bateu na mão de José Martínez. O árbitro foi chamado ao VAR e confirmou pênalti para o Rubro-Negro. Pedro foi para a cobrança e empatou, marcando o seu 11º gol no Brasileirão.

Romero faz o segundo para o Corinthians no segundo tempo

O Flamengo voltou para o segundo tempo com uma alteração bastante esperada pela torcida. Novo reforço do clube, Carlos Alcaraz entrou no lugar de Pulgar, já amarelado. De cara, ele já mostrou suas credenciais e quase virou o jogo, parando em boa intervenção de Hugo Souza. Pedro também passou perto, em finalização de fora da área. Já Matheus Bidu perdeu sozinho, de frente para Rossi.

O jogo estava lá e cá. Ramón Díaz colocou Romero no lugar de Talles Magno. E a substituição surtiu efeito imediato. Em seu primeiro toque na bola, o paraguaio tirou de Rossi e fez o segundo, após grande passe de Garro. Após o gol, os dois times fizeram várias alterações.

Com a vantagem no placar, o Corinthians passou a “cozinhar” o jogo, marcando o Flamengo sob pressão e encurtando os espaços. Nos acréscimos, Léo Ortiz quase empatou após cobrança de falta de Luiz Araújo. Em seguida, o Timão ficou com um a menos. Yuri Alberto fez falta por trás em Wesley e levou o vermelho. O lance gerou confusão e um princípio de confusão entre os jogadores. Dessa maneira, o árbitro foi VAR e mandou mais dois para o chuveiro mais cedo: Alcaraz, do Flamengo, e Cacá, dos paulistas. No último lance, Matheus Gonçalves chutou de dentro da área, para fora, para alegria dos corintianos.

CORINTHIANS 2 X 1 FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 25ª Rodada

Data e horário: 1/09/2024, 16 h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; André Ramalho, Félix Torres e Cacá; Fagner (Ryan, 31’/2°T), José Martínez (Raniele, 31’/2°T), Charles, Garro e Matheus Bidu; Talles Magno (Romero, 13’/2°T) e Héctor Hernández (Yuri Alberto, 7’/1°T). Técnico: Ramón Díaz

FLAMENGO: Rossi, Varela (Wesley, 22’/2°T), Fabrício Bruno, David Luiz (Allan, 17’/2T) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves, 40’/2°T); Erick Pulgar, Léo Ortiz e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro (Carlinhos, 22’/2T). Técnico: Tite

Cartões amarelos: Talles Magno, José Martínez, Charles, Romero, Félix Torres, Ramón Díaz, Emiliano Díaz (COR), Pulgar, Ayrton Lucas, Allan (FLA)

Cartão vermelho: Yuri Alberto, Cacá e Emiliano Díaz (COR), Alcaraz (FLA)

GOLS: Talles Magno, 25’/1°T (1-0), Pedro, 36’/1°T (1-1), Romero, 14’/2°T (2-1)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: : Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Wagner Reway (ES)

