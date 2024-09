Varela sente dores e pode ser mais um desfalque no Flamengo

O número de jogadores no departamento médico do Flamengo só aumenta! Dessa vez, o Rubro-Negro informou que o lateral-direito Varela sentiu dores no quadril na derrota para o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena neste domingo (1). Ele deixou o campo no segundo tempo para a entrada de Wesley.

Assim, o jogador será reavaliado, mas pode ser mais um desfalque para o clube carioca. Atualmente no departamento médico, o Flamengo já conta com sete: jogadores Cebolinha e Viña, que não jogam mais neste ano, Arrascaeta, Gabigol, De la Cruz, Michael e Léo Pereira também estão lesionados. Além disso, David Luiz também deixou o campo contra o Corinthians com dores, no entanto, ainda não há informação de lesão no zagueiro.

Mas a lista de desfalques de Tite não para por ai: Ayrton Lucas e Alcaraz são desfalques certos para a próxima rodada, quando o Flamengo tem o clássico contra o Vasco pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo levou o terceiro cartão amarelo e Alcaraz, por sua vez, levou o vermelho direto após uma confusão na partida contra o Corinthians.

O clássico é daqui há duas semanas – o Brasileirão vai parar por conta da Data Fifa. Assim, pode ser que algum dos jogadores que estão no departamento médico já estejam novamente à disposição de Tite para a partida. O jogo será no domingo (15), no Maracanã, às 18h30 (de Brasília).

