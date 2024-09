Inter vence o Juventude e já mira o G6 do Brasileirão

O Inter venceu o Juventude por 3 a , em pleno Alfredo Jaconi, neste domingo (01). O jogo valeu pela 25ª rodada do Brasileirão, mas as duas equipes ainda “devem” partidas. Os gols foram marcados por Borré, Gabriel Carvalho e Bernabéi, enquanto Luís Oyama descontou no último minuto. Curiosamante, inclusive, os dois últimos marcaram seus primeiros gols pelo Colorado.

A partida marcou o reencontro do técnico Roger Machado com o Juventude, clube que comandou entre janeiro e julho deste ano. Ele, inclusive, ouviu vaias da torcida jaconera.

Com o resultado, o Inter sobe para a 10ª posição, com 32 pontos. Dessa forma, o Colorado já mira o G6, atualmente fechado pelo São Paulo, com 41. No entanto, o Colorado tem três partidas a menos. Já o Juventude segue com 28 pontos, agora com 24 partidas, aproximando-se da zona de rebaixamento. O primeiro clube do Z4 é o Corinthians, com 25 pontos em 25 embates.

Confira a classificação completa do Brasileirão

O Juventude começou a partida melhor, com mais posse de bola, passes e finalizações, mas levar perigo. Aos 21, o Juve, enfim, levou perigo. Afinal, Jadson entrou na área e rolou para trás, encontrando Erick Farias. Ele finalizou muito bem e exigiu boa defesa de Rochet. O Inter respondeu com uma bela finalização de Rômulo da entrada da área, cinco minutos mais tarde. Wesley perdeu boa oportunidade aos 29, mas no lance seguinte, Tabata cruzou na cabeça de Borré. O colombiano mostrou seu habitual faro de gol e balançou as redes com uma grande cabeçada.

Neste embalo, o time de Porto Alegre chegou ao segundo tento cinco minutos mais tarde: Thiago Maia fez grande jogada individual, e cruzou na medida para Gabriel Carvalho. A situação do Inter ficou ainda melhor aos 44. Afinal, Rodrigo Sam foi expulso.

A segunda etapa, como era de se esperar, teve domínio e controle do Internacional. O Colorado buscou administrar o resultado, dosando forças para o resto da temporada. Ainda assim, Wesley teve duas boas antes dos 10 minutos. A primeira, inclusive, parou na trave. O atacante, aliás, apareceu novamente aos 13: ele mandou a bola na área, a zaga afastou mal, e a pelota sobrou para Bernabéi marcar.

O Inter apertou bastante nos últimos dez minutos da partida, mas desperdiçou muitas oportunidades. Em uma delas, Enner Valencia driblou o goleiro e chutou bem para o gol, mas viu Alan Ruschel tirar em cima da linha. Inclusive, quem marcou foi o Juventude. No último ato da partida, Luís Oyama descontou.

Próximos compromissos

O Inter volta a campo agora daqui a dez dias (11), quando recebe o Fortaleza às 19h30 em uma das partidas atrasadas do Colorado do Brasileirão. Já pela 26ª rodada, o Colorado recebe o Cuiabá na segunda-feira seguinte (16), no Beira-Rio.

O Juventude, por sua vez, também pagará uma partida nesta Data-Fifa. O Papo visitará o Cuiabá na próxima quinta-feira (05). Seis dias depois, joga fora de casa contra o Corinthians, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil (na ida, 2 a 1 para os gaúchos). No outro final de semana, o Ju recebe o Fluminense, pela 26ª rodada do Brasileirão.

JUVENTUDE x INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data-Hora: 1/9/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Borré, aos 29’/1ºT (0-1); Gabriel Carvalho, aos 34’/1ºT (0-2) e Bernabéi, aos 13’/2ºT (0-3)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Jadson e Jean Carlos (Yan Souto, aos 42’/1ºT); Lucas Barbosa, Erick Farias e Carillo (Marcelinho, aos 48’/1ºT) Técnico: Jair Ventura

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Igor Gomes e Bernabéi; Rômulo, Thiago Maia (Bruno Henrique – Intervalo) e Gabriel Carvalho, Wesley, Bruno Tabata (Alan Patrick, aos 18’/2ºT) e Borré (Valencia, aos 18’/2ºT) Técnico: Roger Machado

Árbitro: Marcelo De Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar Da Costa (CE) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Daiane Caroline Muniz Dos Santos (SP)

Cartão Amarelo: Lucas Barbosa (JUV); Thiago Maia e Wesley

Cartão Vermelho: Rodrigo Sam, aos 44’/1ºT (JUV)

