Nos acréscimos, Bragantino vence o Bahia no Brasileirão

O Bragantino venceu o Bahia por 2 a 1 na noite deste domingo (1/9), no Nabi Abi Chedi, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor segue sem vencer o Massa Bruta no Nabi Abi Chedi, ou seja, são 17 partidas, 10 vitórias do time paulista e sete empates. Os gols do Massa Bruta foram marcados por Douglas Mendes, Gustavo Neves. Luciano Juba descontou para o time baiano.

Assim, com a derrota, o time baiano volta a perder depois de uma sequência de três jogos. O Massa Bruta, por sua vez, quebra uma sequência de seis jogos sem vitória na competição.

Dessa forma, com o resultado, o Bragantino somou mais três pontos e chegou aos 30. Assim, a equipe agora ocupa a 12° colocação na tabela. Por outro lado, o Bahia não pontuou. O Tricolor mantém os 40 pontos e segue na sétima colocação.

Equilíbrio marca o primeiro tempo

O Bahia começou o jogo literalmente voando: aos 20 segundos, Everaldo teve a oportunidade de abrir o placar, mas Cleiton fez sua primeira defesa. Já o Bragantino teve a chance com Helinho, aos 9 minutos, quanto o atacante finalizou no travessão, e aos 16, Jadsom fez uma boa jogada com Sasha e chegou a balançar as redes, mas foi marcado impedimento ainda em campo.

A partida seguiu equilibrada com boas chances para as duas equipes. Para o Massa Bruta, Vitinho e Sasha chegaram bem. Para o time baiano, por sua vez, Everaldo também chegou bem em duas oportunidades. No entanto, as equipes perderam jogadores importantes ainda na primeira etapa: Helinho, que retornou de lesão nesta partida para o time paulista e Thaciano, uma das referências do Tricolor nesta temporada. Ambos sentiram e pediram para sair.

Bragantino busca a vitória nos acréscimos

Assim como no primeiro tempo, o Bahia começou a segunda etapa exigindo atenção da defesa do Bragantino. E logo depois, os donos da casa se encontraram na partida e, novamente, deixou o jogo equilibrado. Ambas as equipes seguiram criando boas jogadas e chegando com perigo nos gols.

O gol do Massa Bruta saiu aos 18 minutos. Vitinho cobrou a falta na medida e Douglas Mendes cabeceou para o fundo do gol. Menos de 10 minutos depois, o Tricolor chegou ao empate. A bola sobrou na área para Luciano Juba finalizar e deixar tudo igual no placar. Na sequência, Ratão quase virou, o atacante soltou uma bomba de fora da área e exigiu mais uma boa defesa de Cleiton na partida.

Por outro lado, Marcos Felipe nada pode fazer no chute de Lucas Evangelista que acertou o travessão, muito menos na bomba de Gustavo Nunes já nos acréscimos. O atacante que entrou no segundo tempo, marcou o gol da vitória aos 50 minutos.

Próximos jogos

O campeonato fará uma pausa para a Data Fifa. Assim, o Bahia volta a campo na competição no domingo (15), às 18h30, contra o Atlético Mineiro. A partida será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Bragantino, por sua vez, recebe o Grêmio no Nabi Abi Chedi, no mesmo dia, às 16h. Os jogos serão pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.

Brasileirão – 25ª rodada

Data: 01/09/2024

Local: Nabi Abi Chedi (SP)

Público: 3.921

Renda: R$ 134.690,00

BRAGANTINO: Cleiton, Raul, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Jadsom Silva; Jhon Jhon (Andrés Hurtado, 14’/2°T), Helinho (Henry Mosqueira, 26’/1°), Lucas Evangelista; Sasha (Guilherme Lopes, 30’/2°T), Vitinho (Vinicinho 30’/2°T), e Lincoln (Gustavo Neves, 14’/2°T). Técnico: Pedro Caixinha

BAHIA: Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, e Everton Ribeiro (Carlos de Pena, 25’/2°T), Cauly (Rafael Ratão, 25’/2°T) , Thaciano (Ademir, 27’/1°T – Iago (41’/2°T) e Everaldo (Luciano Rodriguez 25’/2°T). Técnico: Rogério Ceni

Gols: Douglas Mendes, 18’/2°T (1-0), Luciano Juba, 27’/2°T (1-1), Gustavo Neves 50’/2° (2-1)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Luciano Juba, Thaciano, Kanu (BAH), Lincoln, Jhon Jhon (BRA)

Cartões vermelhos: –

