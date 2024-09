Série D: Retrô, Itabaiana e Maringá jogarão a Série C em 2025

Jogadores do Retrô posam após a confirmação do seu acesso à Série C do Brasileiro - (crédito: Foto: Divulgação/Retro FC)

Estão definidos todos os quatro times da Série D do Brasileirão que sobem para a Série C em 2025. Neste sábado (31/8), o Anápolis se garantiu ao vencer os cearenses do Iguatu nos pênaltis. Neste domingo, festa para as torcidas do Retrô-PE, Itabaiana-SE e Maringá-PR. Os pernambucanos do Retrô consquistaram a vaga eliminando o Brasiliense, fora de casa, nos pênaltis. Já o Itabaiana sustentou empate fora de casa com o Treze (0 a o) e o Maringá suou para arrancar o empate com a Inter de Limeira, no Paraná.

Agora, resta saber apenas quem levantará a taça da Terceirona. Os confrontos serão Retrô x Itabaiana e Maringá x Anápolis. Vale citar que nenhum dos quatro já conquistaram um torneio nacional.

Retrô sobe nos pênaltis

O Retrô confirmou o acesso neste domingo de forma dramática em seu jogo fora de casa com o Brasiliense. Como venceu em Pernambuco na ida, por 1 a 0, tinha a vantagem do empate. Mas o Brasiliense devolveu o placar, em casa, na Boca do Jacaré, vencendo por 1 a 0, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças Retrô 3 a 2.

No jogo, o Retrô teve postura muito defensiva, tentando sustentar a vantagem. Bem superior, o Brasiliense lutou muito e fez o gol aos 42, num chute de fora da área de Rodolfo que desviou na zaga e matou o goleiro. E quase ampliou ainda no primeiro tempo. O juiz marcou um pênati para os donos da casa. Mas voltou atrás ao ver o VAR (a bola não bateu na mão do zagueiro). No segundo tempo, o Retrô seguiu fechado e o Jacaré teve apenas uma chance clara com Rodolfo. Nos pênaltis o Retrô perdeu duas cobranças. Mas o Brasiliense foi pior: perdeu três.

Itabaiana empata. Adeus, Série D!

Em Campinas Grande, o Itabaiana segurou o empate em 0 a 0 com o time das casa, o Treze. Como venceu na ida, em Sergipe, por 3 a 1, também estará na Terceirona em 2025. O jogo teve o Treze em cima, mas muito ineficaz no primeiro tempo. Na etapa final, os paraibanos se lançaram ao ataque, criaram quatro ótimas chances, mas não tiveram sucesso diante de uma fechado e eficiente Itabaiana, que sustentou o empate até o fim.

Maringá na Terceirona!

Por fim, no Paraná, o Maringá ficou com a vaga após muita luta. Empatou em 1 a 1 com a Inter de Limeira, em seus estádio, o Wilie Davis. Os paranaenes tinham vencido o jogo de ida na casa do time paulista (1 a 0) e o empate em casa valei o acesso.

No primeiro tempo, o Maringá saiu na frente co m Rodolfo. Porém, os paulistas empataram no incísio da etapa foinal e ficaram em cima. Mas aí brilhou o goleiro Dheimison, que fez pelo menos duas defesas fantásticas garantindo a igualdade e o acesso.

Quem caiu da Série C para a D

Esta quatro equipes ficarão co as vagas dos quatro rebaixadso da Série D-2024. Foram eles: Sampaio Corrês, Aparecidense, Ferroviário-Ce São José-RS.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.