Palmeiras faz o Furacão virar brisa e toma o terceiro lugar do Fla

O Palmeiras está bem vivo no Campeonato Brasileiro. Com só o torneio até o restante da temporada, o Verdão enviou uma mensagem clara neste domingo: vai brigar pela taça. Afinal, mesmo fora de casa, na Ligga Arena, passou fácil pelo Athletico por 2 a 0, resultado que não condiz com a realidade. Poderia muito bem ser um categórico 6 a 0 se não fosse o goleiro Mycael, do Paranaense.

O Verdão, com 47 pontos, está a três do Botafogo, líder do BR-24. O Fortaleza é vice-líder, com 48, com um jogo a menos. O Flamengo, que perdeu para o Corinthians, cai uma posição e troca de lugar com o Palmeiras. Já o Paranaense amara a quinta derrota consecutiva na Ligga Arena, na competição nacional. O Rubro-Negro é o 11º lugar, com 29.

Palmeiras manda e desmanda na partida

Pressão do Palmeiras, com ficou com a bola. Assim, o time visitante não demorou para abrir o marcador. López fez boa jogada e centrou para Maurício, sozinho completar. O Verdão parecia estar no Allianz Parque de tão à vontade que estava na Ligga Arena. O Furacão, que era mais uma brisa, só “assustou” com disparos de fora da área. Futebol paupérrimo, ao contrário da equipe de Abel Ferreira, com sangue nos olhos para mostrar algo após as eliminações nas Copas.

Vai ser tão fácil assim?

Nada mudou de um tempo para outro. O Palmeiras permaneceu no ataque enquanto o Athletico parecia dormindo. Neste contexto, apareceu Estêvão. O garoto sassaricou pela defesa do Furacão, passou fácil pela marcação e ampliou a conta. Só não fez outro, de cabeça, porque Mycael era o único rubro-negro que não queria ver o próprio time passando vergonha diante da torcida. O público, aliás, protestou bastante diante da inércia do time.

ATHLETICO 0x2 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 25ª Rodada

Data e horário: 1//2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Gols: Maurício, 7’/1ºT (0-1); Estevão, 12’/2ºT (0-2)

ATHLETICO: Mycael; Rocha, Gamarra e Esquivel; Erick (Godoy, Intervalo) , Gabriel, Christian (Nikão, 35’/2ºT) e Zapelli (Cruz, 23’/2ºT); Cuello (Julimar, 14’/2ºT), Canobbio e Mastriani (Di Yorio, Intervalo). Técnico: Martín Varini.

PALMEIRAS: Weverton; Rocha, Gómez, Murilo e Paulista (Vanderlan, 19’/2ºT); Moreno, Ríos (Fabinho, 23’/2ºT) Maurício (Veiga, 34’/2ºT) e Felipe Anderson; Estêvão (Giay, 34’/2ºT) e López (Rony, 19’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Braulio Da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alessandro Rocha de Matos (BA) e Alex Dos Santos (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartão Amarelo: Christian, Canobbio (CAP); Rocha (PAL)

Cartão Vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.