Abel reforça pedido de desculpas à jornalista: ‘Lamento tudo’

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira se pronunciou mais uma vez sobre o episódio com a jornalista Alinne Fanelli. Na semana passada, depois da goleada sobre o Cuiabá por 5 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, ao ouvir a pergunta da repórter sobre o estado de saúde do lateral Mayke, que saiu de campo com dores, o português respondeu de forma ríspida. Assim, ele disse que só devia explicações a três mulheres: a mãe, a esposa e a presidente do Verdão, Leila Pereira. Criticado, neste domingo (1), após a vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 0, na Ligga Arena, o comandante abriu a entrevista coletiva para colocar um ponto final no assunto.

Acusado de machismo, Abel sustenta que ligou para a jornalista, logo após o ocorrido, para esclarecer qual era a sua intenção com a resposta. Neste fim de semana, ele reconheceu, então, o erro e reforçou, portanto, o pedido de desculpas à Alinne.

“Os desvios não fazem a regra e nem definem as pessoas. No fim do jogo, contra o Cuiabá, no sábado, uma hora depois do jogo, liguei para a jornalista Alinne e falei com ela. Pedi desculpas. No dia seguinte, nas minhas redes, voltei a retratar-me. E, agora, uma semana depois, mais uma vez, peço desculpas. Lamento tudo o que aconteceu. Podemos aprender mais do que nunca nos dias sobre o impacto das palavras”, ponderou o treinador do Palmeiras.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Brasileirão, com 47 pontos, um atrás do vice-líder Fortaleza, que tem um jogo a menos, e três atrás do ponteiro da competição, o Botafogo.

