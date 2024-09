Tite avalia derrota do Flamengo e afirma: ‘Temos que procurar o equilíbrio’

Tite fala do foco na Data Fifa

O Campeonato Brasileiro vai sofrer uma pausa nos próximos dias por conta da Data Fifa. Dessa forma, o campeonato volta no final de semana do dia 14. Sobre esse período, Tite revelou qual é o foco na equipe:

“Tem que voltar no padrão Palmeiras, padrão Bolívar, padrão Bragantino… Hoje se tivéssemos um pouquinho mais de lucidez na fase ofensiva teríamos feito mais gols. Vai recuperar os atletas machucados e ter um padrão de atuação desses jogos que citei”, afirmou.

O Flamengo conta com sete jogadores no departamento médico. Além de Everton Cebolinha e Matias Viña, que não jogam mais nesta temporada, Arrascaeta, Gabigol, De la Cruz, Léo Pereira e Michael estão lesionados. Varela também sentiu na partida deste domingo e será reavaliado, além de David Luiz, que pediu para deixar o campo. No entanto, ainda não há informações sobre o zagueiro.

Por outro lado, Pedro ficou algumas partidas de fora, mas retornou neste domingo e marcou o gol da equipe carioca na derrota.

Assim, o treinador espera poder contar com mais jogadores no próximo confronto do Flamengo no campeonato, em que terá pela frente o clássico contra o Vasco. A partida será no domingo (15), às 18h30, no Maracanã. Para esse duelo, Tite não vai poder contar com Ayrton Lucas e Alcaraz. Os jogadores cumprirão suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e o cartão vermelho, respectivamente.

