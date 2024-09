Keno elogia Mano após vitória do Fluminense: ‘Tem confiança nos jogadores’

Keno marcou um dos gols da vitória do Fluminense sobre o São Paulo - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense segue firme na reação pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca voltou a vencer na competição, agora por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã. Autor de um dos gols do triunfo, Keno elogiou o técnico Mano Menezes, que novamente lhe deu oportunidade de entrar no segundo tempo e demonstrar seu futebol diante da torcida.

“Ele tem confiança nos jogadores. Ele chamou dois jogadores, eu e Marquinhos. Na minha cabeça, ele ia escolher o Marquinhos, mas eu estava concentrado para entrar na partida. Ele falou que eu ia entrar e ajudar a equipe a sair com a vitória e aconteceu o gol. Agradecer a Deus pela oportunidade que ele me deu. O mais importante é a vitória”, afirmou.

Com o resultado, a equipe carioca soma 27 pontos, na 16ª colocação, enquanto o Tricolor paulista tem 41 e caiu para sexto. Um resultado importante para permanecer fora da zona de rebaixamento, ainda mais com a vitória do Corinthians sobre o Flamengo. O time, agora, terá a Data Fifa para recuperar atletas e chegar mais forte na reação.

“É um alívio, passar 15 dias sem estar na zona de rebaixamento é um peso. Agora é trabalhar para dar um salto na tabela”, disse.

Por fim, na próxima rodada, o Tricolor de Laranjeiras reencontra o Juventude, dia 15 (domingo), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores, diante do Atlético-MG, no Maracanã, acontece dia 18, às 19h (de Brasília).

