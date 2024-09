Mano diz que Fluminense foi ‘maduro’ em mais uma vitória: ‘Ideia padronizada’

Mano Menezes elogia atuação do Fluminense diante do São Paulo - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Desde a chegada do técnico Mano Menezes, o Fluminense segue reagindo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (1), o Tricolor bateu o São Paulo por 2 a 0, no Maracanã, pela 25ª rodada, e segue fora da zona de rebaixamento. Na entrevista coletiva, o treinador falou que a equipe já tem uma ‘ideia padronizada’ e foi madura nos 90 minutos.

“Jogo que a gente sabia que ia ser bastante difícil pela qualidade do adversário e pelo momento da competição para eles e para nós. Fico muito contente de fechar a roda com os jogadores e dizer que a equipe respondeu bem à pressão de jogar sob essas circunstâncias. Ela foi madura, quando teve volume criou oportunidade, e quando não teve soube suportar bem um adversário que rondou a nossa área, mas teve dificuldade para entrar e quase nunca conseguiu”, afirmou.

“Isso tem a ver com a qualidade do que estamos fazendo e dos nossos jogadores. Mas com uma ideia já bem padronizada de como resolver cada momento do jogo. Saímos com uma vitória importante, fomos a 27 pontos. É bom porque essa parada toda que temos pela frente vai nos deixar fora dos últimos quatro. Seria muito ruim voltar para os últimos quatro depois de ter saído, isso psicologicamente tem um efeito positivo. E com um espaço tão grande sem jogos, mais ainda”, completou.

Importância da Data Fifa

O Tricolor, agora, terá pela frente quinze dias para recuperar jogadores e projetar a sequência da temporada. Além do Brasileirão, tem as quartas de finais da Libertadores, que acontecem em setembro. Para o treinador, a pausa será essencial, ainda mais por estar fora da zona de rebaixamento.

“Só posso ver com bons olhos a parada. Oportuniza que a gente continue melhorando. Temos que aproveitar o momento que é bom e cada vez mais oferecer uma equipe equilibrada em todos os momentos do jogo”, ressaltou.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Tricolor de Laranjeiras reencontra o Juventude, dia 15 (domingo), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Por fim, o primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores, diante do Atlético-MG, no Maracanã, acontece dia 18, às 19h (de Brasília).

