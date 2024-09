Bobadilla está fora do duelo entre São Paulo e Cruzeiro, pelo Brasileirão

Afinal, o volante paraguaio recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Tricolor de Laranjeiras e terá que cumprir suspensão diante da Raposa. O jogador atuou por apenas 45 minutos, no Maracanã, pois o comandante preferiu tirar os atletas amarelados na volta do intervalo.

Vale lembrar que o jogador está na lista de convocados pela seleção paraguaia para as Eliminatórias da Copa do Mundo. O Paraguai será adversário do Brasil, no dia 10, em Assunção.

Antes de enfrentar o Cruzeiro, o Tricolor paulista enfrentará outro time mineiro. No dia 12, visitará o Atlético-MG, às 21h45 (de Brasília), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe perdeu por 1 a 0, no Morumbis, e precisa vencer por dois gols para avançar no tempo normal e não depender dos pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.