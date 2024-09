Yuri Lima teve que cumprir série de exigências para reatar com Iza; saiba mais

Yuri Lima e Iza voltaram aos holofotes desde os primeiros rumores da reconciliação do casal, após breve rompimento. As partes não confirmam os boatos, mas fontes próximas revelaram que os dois voltaram a morar juntos depois de uma série de exigências da cantora. O relacionamento, aliás, só passou a ser reconsiderado pela artista quando o ex deixou o Mirassol – uma das condições impostas por ela.

O último jogo de Yuri Lima pelo Mirassol ocorreu justamente quando Iza anunciou o término e revelou a traição, no dia 10 de julho. Um mês depois, dia 9 de agosto, o jogador rescindiu seu contrato com o Mirassol e não anunciou transferência para outro clube. Isso porque, segundo fontes, a cantora exigiu que o ex deixasse o futebol para voltar a morar com ela e, futuramente, com Nala.

Ainda de acordo com a coluna Fabia Oliveira, no Metrópoles, Yuri mudou de profissão e agora vai ocupar um cargo na empresa de Iza.

Bastidores da reconciliação

Iza e Yuri Lima voltaram a morar juntos após um breve rompimento de quase dois meses. A cantora, que está em reta final de gravidez, se reaproximou do ex para que ele pudesse acompanhá-la nesta fase final da gestação de Nala – primeira filha do casal. Nos bastidores, porém, foi necessário um empurrãozinho a mais.

A reconciliação ocorreu aos poucos e com muita insistência por parte de Yuri, segundo o Extra. Os pais do ex-jogador também tiveram um papel importante na volta do casal, pois cobraram uma mudança de postura do filho capaz de se redimir com a artista.

Isabel Cristina, mãe de Iza, também participou como ‘peça-chave’ para uma maleabilidade maior de Iza em relação às mensagens entre o jogador e Kevelin Gomes. A matriarca aconselhou a filha com base em sua experiência, após passar pela separação de um casamento de 25 anos, e a cantora apagou o vídeo do término logo depois.

Nesse ínterim, Yuri rescindiu contrato com Mirassol alegando foco total na reta final da gravidez de Nala. A reaproximação pessoal e profissional tornou a reconciliação possível. Cabe destacar que a assessoria da cantora não confirma e tampouco nega os rumores sobre o relacionamento entre os dois e limita-se em dizer: “nada a declarar”.

Yuri Lima deixa o Mirassol

O ex-jogador estava em campo quando Iza anunciou o término de seu relacionamento, após descobrir conversas entre ele e Kevelin. Yuri Lima inclusive marcou um dos gols do empate em 2 a 2 com o Grêmio Prudente, pela Copa Paulista, no dia 10 de julho – o segundo de sua carreira. A cantora estava grávida de seis meses à época.

Em meio à repercussão negativa, o Mirassol demonstrou apoio a Yuri Lima através de declarações do técnico – que ainda dizia contar com ele no plantel. O jogador, contudo, não retornou mais aos trabalhos e rescindiu contrato com o clube no dia 9 de agosto.

Yuri Lima estava sofrendo com lesões nesta temporada. Não à toa, apesar de ter perdido titularidade com o retorno de Neto Moura, o meia disputou apenas sete jogos em 2024. O atleta defendeu o Mirassol em 40 oportunidades e marcou um gol.

