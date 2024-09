Dorival visa recuperação da Seleção nas Eliminatórias: ‘É fundamental’

Dorival estreará no comando da Seleção em Eliminatórias, no confronto contra o Equador - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira inicia a sua preparação para os próximos compromissos pelas Eliminatórias, em Curitiba, nesta segunda-feira (2). O técnico Dorival Junior vai fazer a sua estreia na competição em duelo contra o Equador, no Couto Pereira, na próxima sexta-feira (6). Posteriormente, a pentacampeã mundial enfrentará o Paraguai, no dia 10 de setembro, em Assunção.

Em entrevista à CBF TV, o comandante planeja que seus primeiros jogos à frente da equipe nas Eliminatórias venham com triunfos. Principalmente para dar início a uma sequência positiva, que permita uma reviravolta. Afinal, o Brasil vem de uma eliminação para o Uruguai, nas quartas de final da última Copa América, em julho.

“Espero dois resultados importantes para que possamos buscar uma recuperação dentro da competição. É fundamental que isso venha a acontecer e vamos tentar trabalhar o máximo possível para que busquemos esses dois resultados”, detalhou o treinador.

“Conto com a participação do torcedor, que compareça em massa, que prestigie, que volte a sentir um pouco mais a Seleção Brasileira. Nós estamos fazendo um trabalho para que possamos resgatar tudo isso e eu espero que essa sequência nos proporcione essa condição”, complementou o técnico.

Embate da Seleção com o Equador

Em relação ao confronto com o Equador, Dorival indicou que vai se basear no trabalho feito em sua primeira grande competição no comando da Seleção, a Copa América.

“Será uma sequência de trabalho em relação aquilo que vem sendo desenvolvido dentro da Copa América. Basicamente, a estrutura da equipe montada justamente em cima daquilo que nós vimos em treinamentos e jogos da última competição. Naturalmente, estão chegando alguns jovens valores, que estão tendo uma primeira oportunidade”, esclareceu o treinador.

“Isso para todos nós é um fato importante, chama a atenção. Eu espero que façamos aí dois jogos que serão fundamentais para a nossa sequência. Espero dois resultados importantes para que possamos buscar uma recuperação dentro da competição. É fundamental que isso venha acontecer e vamos tentar trabalhar o máximo possível para que busquemos esses dois resultados”, acrescentou Dorival.

O técnico assumiu o comando da Seleção em janeiro deste ano exatamente com a tarefa de classificar o Brasil para a Copa do Mundo de 2026. Especialmente após o começo de trajetória negativo nas Eliminatórias, com apenas duas vitórias em seis jogos. Deste modo, em situação preocupante, se encontra na sexta posição, com sete pontos.

Identificação com o futebol paranaense

Coincidentemente, a estreia do técnico na disputa por uma vaga no próximo Mundial será no Paraná, região marcante para ele. Dorival está na história do futebol local por conquistar o Estadual tanto com Athletico e Coritiba. O título com o Coxa veio em 2008, na Arena da Baixada. Posteriormente, levantou o troféu com o Furacão, em 2020, no Couto Pereira. Apenas ele e Abel Braga conseguiram o feito em 120 anos de futebol paranaense. Além disso, o Couto Pereira também traz boas lembranças a Dorival em seu período como jogador profissional, pois defendeu o Alviverde Paranaense.

Dorival, inclusive, comentou sobre a sua identificação com o futebol local, além de seus títulos pelo Athletico e pelo Coxa.

“Eu tive a oportunidade de jogar pelo Coritiba e logo em seguida, iniciar minha carreira como treinador no clube. Fui treinador do Coritiba como também do Athletico Paranaense. Uma curiosidade é que eu e o professor Abel Braga somos os únicos treinadores que conseguimos ser campeões paranaenses pelas duas equipes. Isso é um fato marcante”, frisou o técnico.

“Curitiba sempre me recebeu muito bem. Fico muito feliz de estar retornando. Ainda mais por estarmos vindo juntamente com a Seleção Brasileira depois de um bom período afastado do torcedor daqui. Espero a participação do torcedor, que compareça em massa, que prestigie, que volte a sentir um pouco mais a Seleção Brasileira. Nós estamos fazendo um trabalho para que possamos resgatar tudo isso e eu espero que essa sequência nos proporcione essa condição”, finalizou.

Retrospecto de Dorival

Até o momento, Dorival já soma oito jogos como treinador da Seleção Brasileira, com três vitórias e cinco empates. O duelo contra o Equador ocorre, às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, na próxima sexta-feira (6). Em seguida, o confronto com o Paraguai vai ocorrer, às 21h30, no dia 10 de setembro, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Estes compromissos também são os primeiros do time canarinho na competição, em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.