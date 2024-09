Santos anuncia a contratação do atacante Yusupha Njie

O Santos anunciou, nesta segunda-feira (2), a contratação do atacante Yusupha Njie. Assim, o jogador, de 30 anos, natural de Gâmbia, chega por empréstimo junto ao Al-Markhiya, do Qatar. O contrato, portanto, é válido até 30 de junho de 2025.

Nesse sentido, o atleta é filho de Alhaji Momodo Njie, um dos grandes ídolos da história do tradicional Sevilla, da Espanha, o famoso Biri-Biri. Ele foi um dos primeiros negros e africanos a se destacarem no futebol espanhol, com 109 jogos e 34 gols de 1973 a 78.

Para o jogador, a língua portuguesa não é totalmente desconhecida. Afinal, ele teve uma passagem pelo Boavista, de Portugal, que o ajudou a se aproximar da língua. Por lá, ficou seis temporadas, com 109 partidas e 36 gols marcados.

Internamente, o Peixe acredita que o atacante é uma ótima opção de mercado, por ser rápido, forte e alto. Além disso, pode atuar tanto centralizado, como pelas pontas, tendo a polivalência necessária para ajudar o elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atleta estava no Al-Markhiya SC, do Qatar, mas também teve passagens por FUS Rabat, do Marrocos, e pelo Real Banjul, time da capital de Gâmbia. Na seleção de seu país, ele teve sete partidas.

Por fim, Njie é o quarto reforço na atual janela de transferências. O clube também acertou as contratações do meia-atacante Billy Arce, do atacante Wendel Silva e do goleiro Renan.

