Vasco anuncia empréstimo de ponta ao Ludogorets-BUL

O Vasco anunciou, na tarde desta segunda-feira (2), a saída por empréstimo do ponta Erick Marcus. O jogador de 20 anos ficará até junho de 2025 no Ludogorets-BUL, time que disputa a Liga Europa.

Erick, cria da base vascaína, atuou em apenas nove partidas na atual temporada, sem marcar gols. Ao todo, ele tem 36 partidas pelo time profissional, com dois gols e duas assistências na conta.

Com sua saída, o Cruz-Maltino fica, então, com cinco jogadores para as pontas. David, Adson, Jean David, Emerson Rodríguez e Rossi. Adson, porém, está lesionado e não deve atuar mais em 2024. Rossi, por sua vez, negocia sua saída do clube, já que também não tem espaço no atual elenco.

Confira o anúncio

“O Vasco da Gama informa o empréstimo do atacante Erick Marcus ao Ludogorets, da Bulgária, até o fim de junho do ano que vem. O Gigante deseja sorte e sucesso ao Menino da Colina. Cria da Base Forte, Erick Marcus fez 36 jogos pelo time profissional e marcou dois gols.”

