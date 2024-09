Al-Hilal anuncia a contratação de Marcos Leonardo, ex-Benfica

O Al-Hilal anunciou, nesta segunda-feira (2), a contratação do atacante Marcos Leonardo, que defendia as cores do Benfica. Assim, o clube saudita pagará cerca de 40 milhões de euros (R$ 250 milhões) para contar com o jovem, de 21 anos, revelado nas categorias de base do Santos.

Apesar de ter estourado o limite de estrangeiros, o clube pode contratar o atacante, pois a Federação Saudita de Futebol ampliou o limite para 10, entretanto impôs uma restrição: os abaixo de 23 não entram na lista. Mesmo assim, terá que negociar um dos nove estrangeiros acima de 23 anos do elenco para conseguir inscrever Neymar, que se recupera de lesão.

O Peixe deve receber até R$ 37,4 milhões pela negociação. Essa quantia é oriunda do mecanismo de solidariedade da Fifa por ser o clube formador. Marcos Leonardo chegou ao clube paulista aos 11 anos e permaneceu até os 20.

Além disso, o clube paulista ainda tem direito a 10% de mais valia na transferência do atacante para o clube saudita, além de outros dispositivos definidos em contrato.

Uma publicação compartilhada por ???? ?????? ??????? (@alhilal)

Com a camisa do Santos, o atacante disputou 168 jogos, com 54 gols no período. Após se destacar, chegou ao Benfica, de Portugal, pelo valor de 18 milhões de euros (R$ 96,33 milhões na cotação à época). Em solo português, disputou 21 partidas e marcou sete gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.