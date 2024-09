João Victor desfalca o Vasco pelos próximos dois jogos

João Victor marcou o gol da vitória do Vasco no Barradão, mas está suspenso - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O herói do triunfo do Vasco sobre o Vitória, no último domingo (1º), será desfalque pelos próximos dois jogos. Afinal, o zagueiro João Victor, autor do gol que deu os três pontos ao Gigante da Colina no Barradão, cumprirá suspensão em duas competições diferentes.

O próximo compromisso do Vasco é no dia 11 de setembro, contra o Athletico, pela Copa do Brasil. Como João Victor recebeu cartão vermelho no jogo de ida, já nos acréscimos do duelo de São Januário, ele será ausência em Curitiba.

LEIA MAIS: Vasco anuncia empréstimo de ponta ao Ludogorets (BUL)

Já pelo Brasileirão, o zagueiro estava pendurado com dois cartões amarelos. E, aos 39′ da etapa final, já depois de seu gol, ele levou o terceiro amarelo da série. Dessa forma, está suspenso do próximo compromisso do Vasco no torneio, contra o Flamengo, no dia 14, em jogo válido pela 26ª rodada.

Assim, é possível que o zagueiro Léo volte ao time titular, voltando a fazer dupla com Maicon. Desde a última falha do zagueiro, contra o Criciúma, pela 23ª rodada, ele não mais atuou, com João Victor atuando nas últimas três partidas.

Após a vitória, ele celebrou o gol, o primeiro de sua carreira profissional.

“Estou muito feliz, meu primeiro gol no profissional. Já jogo faz tempo, e (o gol) nunca tinha saído. Saiu num momento especial. A gente precisava da vitória fora de casa. Estou muito feliz, dedico esse gol aos meus filhos, minha família, minha mulher, meu irmão… Sem eles, esse sonho de ser jogador de futebol não seria possível. Eu vivo isso hoje por eles”, comemorou o zagueiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.