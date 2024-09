Esposa de Casemiro sai em defesa do jogador nas redes sociais após críticas da mídia inglesa

Manchester United's Brazilian midfielder #18 Casemiro arrives for the English Premier League football match between Bournemouth and Manchester United at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on April 13, 2024. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / - (crédito: AFP via Getty Images)

Casemiro voltou a ser alvo de duras críticas pelo desempenho na derrota do Manchester United por 3 a 0 para o Liverpool, no domingo (1). O brasileiro, substituído ainda no intervalo, acabou marcado por perder a bola em dois dos gols da vitória do rival. O julgamento chegou até Anna Mariana, esposa do meia, que repostou a sala de troféus do marido em reposta às desaprovações dos torcedores.

Anna ainda compartilhou outro stories com mensagens de apoio ao marido. “Sempre forte” apareceu na legenda da publicação com foto de um momento glorioso de Casemiro no United, e “O maior” em referência ao clube. As postagens passaram uma mensagem de ‘resposta’ às críticas sofridas recentemente pelo jogador.

O United ocupa agora a 14ª colocação da Premier League, com três pontos em nove disputados. O próximo jogo é contra o Southampton, fora de casa, às 08h30 do dia 14 de setembro – após paralisação da Data-Fifa.

Casemiro vira alvo de críticas

O meia caiu de rendimento desde a temporada passada e, por isso, tem sido alvo recorrente de críticas por parte de torcedores. O United, inclusive, contratou Manuel Ugarte por 50 milhões de euros nesta janela – atleta da mesma posição de Casemiro.

Na derrota para o Liverpool, Casemiro tentou um passe no campo de defesa, perdeu a bola, e Luis Díaz abriu o placar. O brasileiro protagonizou outra falha sete minutos depois, quando conduzia a bola e acabou desarmado pelo atacante colombiano no lance do segundo tento dos The Reds.

O jornal ‘The Sun’ deu nota dois para atuação de Casemiro – eleito o pior da partida pela análise dos profissionais. As críticas tomaram conta, e o técnico Erik tem Hag precisou sair em defesa do meia na coletiva pós-jogo.

“Ele tem mais experiência do que eu. Jogou nas duas melhores equipes do mundo. Mas não precisamos apontar o dedo. Isso não vai nos ajudar agora. Quando você sofre um gol, não pode apenas apontar um erro. Então qual sentido dizer que Casemiro perdeu a bola? Nesse sentido, ele perdeu porque queria ser corajoso. Então isso faz parte do futebol”, disse.

