Zico revela apoio a candidato à presidência do Flamengo

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico revelou qual candidato vai apoiar para ser presidente do Flamengo. As eleições presidenciais do Rubro-Negro vão acontecer ainda este ano, no dia 9 de dezembro, na Gávea, sede do clube, entre 8h e 21h.

Até o momento, Maurício Gomes de Mattos, Bap, Rodrigo Dunshee e Wallim Vasconcelos são os quatro candidatos que estão na disputa para assumir o cargo. Zico, portanto, declarou apoio a um deles em uma entrevista ao podcast ‘Só se for agora’.

“Eu apoio o Bap, principalmente por gratidão. Porque ele é um cara que confio demais, por conta de um momento difícil que eu tive no Flamengo. Fiquei lá quatro meses e foi ele que manteve a palavra dele. E eu sou muito disso. Gosto das pessoas que olham no seu olho e mantém a palavra, que cumpra aquilo que trate”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.